Revelan la causa de la muerte de Dolly Parton, la leyenda de la música country

Representantes de la leyenda de la música country Dolly Parton informaron que la cantante falleció a causa del cáncer. En un comunicado difundido a la revista People, los representantes de la artista aseguraron que luchó contra esta enfermedad hasta el día de su muerte.

“Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar”, empieza diciendo el comunicado de los representantes.

El comunicado continúa resaltando el sentido humanitario que caracterizó la carrera de Dolly Parton durante más de 60 años. “Ya sea por los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o por la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza que impulsó su legado”, continúa el texto.

Finalmente, la misiva señala que la artista falleció en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram rodeada de sus seres queridos tras una “valiente lucha contra el cáncer”. En el comunicado no se especifica qué tipo de cáncer padeció la cantante.

Once días antes de su muerte, Dolly Parton habló sobre sus problemas de salud en la inauguración de NightFlight Expedition, una nueva atracción en su parque temático Dollywood en Tennessee. Mediante videoconferencia, Parton aseguró que estaba atravesando unos problemas de salud, pero no especificó que se trataba de cáncer.

“Ya les he dicho a todos mis fans que he tenido algunos problemas de salud y a veces me mareo un poco y me deshidrato. Y estoy deshidratada”, dijo en el video. “Así que mi médico de Nashville me ha puesto límites, diciéndome: ‘No viajas esta semana’. Supongo que si tu médico te dice: ‘No viajas esta semana’, entonces no viajas esta semana”.

En septiembre de 2025, Parton reveló que pospondría una serie de conciertos en Las Vegas debido a problemas de salud. “La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos, y mejoro cada día. La mala noticia es que me llevará un tiempo recuperar mi nivel de actuación en el escenario, porque algunos medicamentos y tratamientos me marean un poco”, dijo al anunciar los aplazamientos de sus shows sin especificar qué enfermedad estaba sufriendo.

El viernes antes de su muerte, Dolly Parton aseguró a People que descuidó su salud mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien falleció en marzo de 2025. “Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención cuando cuidaba de Carl”.

La familia de Dolly Parton honrará su memoria en un funeral privado, siguiendo los deseos de la legendaria cantante.

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