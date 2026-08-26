Reproducciones de las canciones de Dolly Parton en Spotify se disparan tras su muerte

Las canciones de la legendaria artista Dolly Parton experimentaron un aumento en sus reproducciones tras la muerte de la cantante, anunciada el martes 25 de agosto.

De acuerdo con Spotify, las reproducciones del catálogo musical de Parton aumentaron 1,260 % ​​a nivel mundial el 25 de agosto, el día del anuncio de la muerte de la cantante, en comparación con el promedio diario de los siete días comprendidos entre el 18 y el 24 de agosto. También registró un aumento del 2,320 % solo en Estados Unidos.

Tres de las canciones de Parton se ubicaron entre las 10 canciones más populares de Estados Unidos. “Jolene” y “9 to 5” ocuparon los puestos número 2 y 3, respectivamente, mientras “Islands in the Stream” ascendió al puesto número 8.

“Jolene” y “9 to 5” son dos de las canciones más conocidas de Dolly Parton. De acuerdo con Spotify, las reproducciones de “Jolene” aumentaron un 630 % a nivel mundial y un 1,225 % en Estados Unidos, mientras que las de “9 to 5’s” subieron un 630 % a nivel mundial y un 1,030 % en Estados Unidos.

El martes 25 de agosto la familia de Dolly Parton anunció el fallecimiento de la cantante a sus 80 años. La estrella de la música country falleció en su casa en Nashville dejando un legado musical invaluable durante más de 60 años de trayectoria artística.

El anuncio sobre la muerte de Dolly Parton lo hizo su sobrino Brian Seaver en un video publicado en su cuenta de Instagram. “Mi nombre es Brian Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, sobrina y abuela de una generación y Gigi de la siguiente”, dijo Seaver en un video.

Seaver continuó: “Este anuncio en vídeo es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una futura realidad. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la trascendencia de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora”, añadió.

La muerte de Dolly Parton generó una gran cantidad de homenajes, no solo de sus fans, sino de decenas de celebridades que admiraron su trabajo y su calidad humana. Artistas como Jane Fonda, Taylor Swift, Beyoncé, Paul McCartney y Reba McEntire, entre muchos otros, rindieron homenaje a la fallecida leyenda del country. La cantante Miley Cyrus, ahijada de Parton, también escribió un emotivo tributo el miércoles por la mañana: “Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido”, escribió.

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