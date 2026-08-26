Whataburger abrirá 17 nuevos restaurantes: estas son las ciudades donde llegarán

Los seguidores de Whataburger tendrán nuevas opciones para disfrutar de las famosas hamburguesas de la cadena, ya que la empresa prepara una nueva expansión que llevará sus restaurantes a distintas ciudades de Estados Unidos.

La compañía informó que tiene previsto inaugurar 17 nuevos restaurantes en siete estados entre agosto y noviembre de 2026. Con estas aperturas, Whataburger continuará ampliando su presencia en el país y llegará a nuevos mercados.

¿Dónde abrirán los nuevos Whataburger?

Las próximas aperturas estarán distribuidas principalmente entre Texas, Florida y Georgia, aunque también habrá nuevos restaurantes en Luisiana, Nuevo México, Arizona y Mississippi.

Las fechas proporcionadas por la empresa son estimadas y pueden estar sujetas a cambios.

San Antonio, Texas: agosto

agosto West Monroe, Luisiana: agosto

agosto Killeen, Texas: agosto

agosto Fort Myers, Florida: septiembre

septiembre Shenandoah, Texas: septiembre

septiembre Pearsall, Texas: septiembre de

septiembre de Albuquerque, Nuevo México: octubre

octubre Liberty Hill, Texas: octubre

octubre Melissa, Texas: octubre

octubre Estero, Florida: octubre

octubre Tucson, Arizona: octubre

octubre Locust Grove, Georgia: octubre

octubre Weatherford, Texas: octubre

octubre Conyers, Georgia: octubre

octubre Round Rock, Texas: noviembre

noviembre Villa Rica, Georgia: noviembre

noviembre Batesville, Mississippi: noviembre

Whataburger sigue creciendo en Estados Unidos

La cadena cuenta actualmente con más de 1,200 restaurantes en 17 estados y continúa avanzando hacia nuevos mercados.

En mayo de 2025, Whataburger abrió su primer restaurante en Gastonia, Carolina del Norte, con lo que llegó a su decimoséptimo estado. En los últimos meses también comenzó a crecer en nuevos mercados de Carolina del Norte y Florida, incluidos Raleigh, Tampa y Orlando.

La marca fue fundada en 1950 por Harmon Dobson en Corpus Christi, Texas. Desde entonces, se ha distinguido por sus hamburguesas preparadas al momento, el Patty Melt y su característico kétchup Fancy.

Whataburger Rewards: así puedes obtener recompensas

La expansión de restaurantes se suma a las estrategias de la cadena para mantener a sus clientes frecuentes, entre ellas Whataburger Rewards, su programa de lealtad.

Los integrantes acumulan 10 puntos por cada dólar gastado en comida, tanto en pedidos realizados por internet como en los restaurantes participantes.

Los puntos pueden utilizarse para obtener recompensas y elegir entre más de 40 productos disponibles dentro del programa.

Para registrarse, los clientes deben descargar la aplicación de Whataburger desde la App Store o Google Play, crear una cuenta y completar el registro. La inscripción al programa se realiza automáticamente.

Los puntos caducan después de seis meses de inactividad en la cuenta.

Para canjear una recompensa, el usuario debe abrir la aplicación, entrar a “Mis recompensas”, seleccionar la opción para ordenar y después elegir “Escanear el código de barras en el restaurante”. La aplicación generará un código QR que deberá mostrar al empleado para realizar el canje.

¿Los restaurantes Whataburger abren las 24 horas?

Los horarios dependen de cada establecimiento, pero la mayoría de los restaurantes Whataburger opera las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La cadena suele cerrar sus establecimientos el día de Navidad, aunque los horarios pueden variar de una ubicación a otra.

Con las 17 nuevas aperturas previstas para 2026, Whataburger busca seguir ampliando su presencia en Estados Unidos y acercar su menú a consumidores de más ciudades.

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