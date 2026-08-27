Bill Gates advierte que la inteligencia artificial pondrá en riesgo millones de empleos

Bill Gates lanzó una de sus advertencias más contundentes sobre el avance de la inteligencia artificial: la tecnología puede generar enormes beneficios, pero también provocar desempleo, aumentar la desigualdad y crear nuevos riesgos si gobiernos y empresas no establecen límites.

Gates pide prepararse para una transformación del empleo

El cofundador de Microsoft expuso sus preocupaciones en un ensayo de unas 6,000 palabras titulado ‘La turbulenta era de la IA ya está aquí. Las decisiones que tomemos ahora son cruciales’, y posteriormente abordó el tema durante una entrevista con Anderson Cooper, de CNN.

“En términos de equidad, la IA será la mayor fuerza igualadora jamás inventada o la peor fuente de injusticia”, escribió Gates.

También advirtió que incluso bajo circunstancias favorables, la transición hacia una economía dominada por esta tecnología podría convertirse en uno de los periodos más turbulentos de la historia humana.

Una de sus principales inquietudes es el empleo. Gates considera que el impacto no se limitará a trabajadores de oficina.

Los avances en robótica podrían llevar la automatización a actividades manuales, construcción, servicios y otros trabajos que hasta ahora resultaban difíciles de reemplazar mediante máquinas.

El empresario sostiene que la sociedad no se está preparando con suficiente rapidez. “No veo evidencia de que líderes, expertos y comunidades estén enfrentando adecuadamente los desafíos. No hay un plan para facilitar la entrada a la era de la IA”, señaló.

Propone empleos que la IA no pueda reemplazar

Entre las medidas planteadas por Gates destaca la creación de trabajos ‘reservados para humanos’.

Su propuesta consiste en impedir que determinadas actividades sean totalmente sustituidas por máquinas, incluso cuando técnicamente la IA pueda realizarlas.

Mencionó áreas como el cuidado infantil y ciertos servicios de salud mental.

En educación y atención médica, su planteamiento es mantener a las personas al frente y utilizar la IA como herramienta de apoyo.

Gates también ha planteado gravar el uso de robots y ciertos recursos de IA para disminuir los incentivos económicos de sustituir rápidamente trabajadores y obtener recursos destinados a capacitación, protección social y apoyo para quienes pierdan sus empleos.

No solo preocupa la pérdida de trabajos

Los riesgos laborales forman parte de una preocupación más amplia. Gates dijo a CNN que durante el último año los sistemas de IA avanzaron incluso más rápido de lo que esperaba y actualmente pueden representar amenazas relacionadas con ciberataques, bioterrorismo y problemas psicosociales.

También ha pedido cooperación internacional para establecer reglas sobre modelos particularmente peligrosos y ha planteado crear organismos capaces de supervisar la inteligencia artificial de forma similar a las instituciones utilizadas para controlar otros riesgos globales.

Incluso busca conversar con el presidente chino Xi Jinping sobre posibles mecanismos internacionales de gobernanza.

Pese a sus advertencias, Gates no propone detener completamente la IA. Reconoce su potencial en medicina, educación, agricultura y ciencia, pero considera necesario establecer límites antes de que la velocidad de adopción deje a gobiernos y trabajadores sin capacidad para adaptarse.

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