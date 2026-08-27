Buc-ee’s acelera su expansión: ¿qué estados son prioridad para la cadena?

Buc-ee’s está afinando su estrategia de expansión en Estados Unidos y ahora busca dar prioridad a estados conservadores, favorables a las empresas y con una fuerza laboral excepcional, según explicó su director ejecutivo, Arch Aplin III.

“Tenemos muchas oportunidades. Estamos creciendo. Estamos construyendo en muchos lugares, pero cuando encuentras un estado conservador y favorable a las empresas con una fuerza laboral excepcional, eso marca la diferencia”, dijo Aplin en un video publicado por la gobernadora republicana de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders.

El ejecutivo añadió que está empezando a considerar que “la vida es demasiado corta” para intentar construir en lugares donde las personas no aprecian lo que aporta la compañía, en comparación con aquellos mercados donde existe mayor respaldo a sus proyectos.

La declaración llega mientras Buc-ee’s acelera su expansión nacional y enfrenta una creciente polémica por las demandas que ha presentado contra pequeños negocios por presuntas infracciones de sus marcas.

Buc-ee’s lleva su modelo a nuevos estados

La cadena, originaria de Texas, actualmente tiene presencia en estados como Arizona, Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Misisipi, Carolina del Sur y Tennessee. También cuenta con establecimientos en Colorado, Misuri, Virginia y Ohio.

Su modelo se diferencia de una gasolinera tradicional por la escala de sus establecimientos. Los centros de Buc-ee’s combinan estaciones de combustible, tiendas de gran tamaño, alimentos, productos para viajeros y servicios, además de sus famosos baños.

La compañía abrió nuevas ubicaciones en San Marcos, Texas, y Benton, Arkansas. Esta última representó la llegada de Buc-ee’s a Arkansas y cuenta con aproximadamente 74,000 pies cuadrados, más de 100 surtidores y cientos de espacios de estacionamiento.

La siguiente apertura prevista para este año será en Murfreesboro, Tennessee, mientras que la compañía mantiene proyectos para los siguientes años en distintos mercados de Estados Unidos.

Una expansión marcada por una disputa en Ohio

La estrategia de crecimiento de Buc-ee’s enfrenta un desafío de reputación en Beavercreek, Ohio, donde la compañía presentó una demanda contra Beaver’s Mini Mart, un pequeño negocio local.

Buc-ee’s sostiene que el nombre, la mascota y determinados elementos de la imagen de la tienda podrían generar confusión con su propia identidad comercial.

La disputa llamó especialmente la atención por la diferencia de tamaño entre ambas empresas. Beaver’s Mini Mart es un establecimiento de barrio, mientras que el centro de Buc-ee’s ubicado cerca de Dayton tiene una superficie aproximada de 74,000 pies cuadrados, más de 100 surtidores de combustible, cargadores para vehículos eléctricos y una amplia zona de estacionamiento.

La demanda provocó críticas entre residentes y consumidores, además de llamados a boicotear las tiendas de Buc-ee’s.

El gobernador de Ohio cuestionó a Buc-ee’s

El conflicto también generó una reacción política. El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, calificó de “absurda” la decisión de Buc-ee’s de demandar al pequeño negocio.

La postura resulta relevante porque DeWine había participado en la inauguración del primer establecimiento de Buc-ee’s en Ohio y había celebrado la llegada de la cadena al estado.

La disputa terminó convirtiéndose en un debate sobre el alcance que una gran compañía debe tener al defender sus marcas registradas frente a pequeños negocios locales.

Buc-ee’s defiende sus demandas por marcas

La compañía sostiene que sus acciones legales forman parte de su estrategia para proteger una marca que considera valiosa.

El caso de Beaver’s Mini Mart no es el único conflicto relacionado con la identidad comercial de Buc-ee’s. La empresa también ha emprendido acciones contra otros negocios cuyos nombres, mascotas o logotipos considera similares a los suyos.

Entre ellos se encuentra Mickey Mart, una cadena de tiendas de conveniencia de Ohio cuya mascota es un alce. Buc-ee’s argumentó que determinados elementos de su imagen podían generar confusión con la mascota de la compañía.

También se han registrado disputas con negocios de otros estados por elementos vinculados con la imagen y las marcas de Buc-ee’s.

La mascota de la cadena, Buc-ee, es uno de los elementos centrales de su identidad: se trata de un castor con dientes prominentes que aparece en los productos, establecimientos y campañas de la empresa.

John Oliver llevó la disputa a la televisión

La estrategia de Buc-ee’s para defender su marca también recibió críticas del comediante británico John Oliver.

En su programa “Last Week Tonight with John Oliver”, Oliver abordó las disputas legales de la cadena y cuestionó su historial de enfrentamientos con negocios más pequeños.

El programa incluso creó productos de parodia bajo el nombre “Buc-Off”, acompañados por una mascota ficticia llamada Mr. Nutterbutter.

La polémica se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde el hashtag #boycottbucees fue utilizado por usuarios que expresaron su rechazo a las demandas.

Beavercreek respondió con el símbolo del castor

La comunidad de Beavercreek también tomó una postura pública frente al conflicto. El ayuntamiento aprobó el 10 de agosto una resolución que convirtió al castor en parte oficial de la historia de la ciudad, una decisión aprobada por unanimidad.

El apoyo también llegó de comercios locales. Algunos modificaron temporalmente sus logotipos para incorporar castores como muestra de solidaridad con Beaver’s Mini Mart.

Además, se organizaron iniciativas para ayudar al negocio a cubrir los costos legales. Una campaña de GoFundMe recaudó decenas de miles de dólares, mientras que negocios de la zona ofrecieron productos especiales para destinar parte de sus ingresos a la defensa del establecimiento.

El entorno empresarial gana importancia para Buc-ee’s

Las declaraciones de Aplin muestran que la compañía está incorporando nuevos factores a sus decisiones de expansión.

Además de analizar el tráfico, la ubicación, la disponibilidad de terrenos y la fuerza laboral, Buc-ee’s parece estar dando mayor importancia al entorno empresarial y político de los estados donde planea invertir.

Para una compañía que construye establecimientos de gran tamaño, la relación con las autoridades y las comunidades locales puede ser especialmente importante.

Cada nueva tienda implica una inversión considerable, contratación de trabajadores y una relación de largo plazo con la comunidad donde se instala.

Por eso, encontrar lugares donde exista respaldo a la actividad empresarial puede facilitar el proceso de expansión.

Buc-ee’s enfrenta el reto de crecer sin perder apoyo local

La cadena texana tiene planes para seguir creciendo y llevar su modelo de centros de servicio para viajeros y gasolineras a más partes de Estados Unidos.

Sin embargo, la controversia en Ohio evidencia uno de los riesgos de ese crecimiento: una disputa legal con un pequeño negocio puede convertirse rápidamente en un problema de reputación y generar rechazo entre consumidores y autoridades.

Buc-ee’s busca ahora mercados donde sus inversiones sean bien recibidas y donde encuentre condiciones favorables para operar.

Sigue leyendo: