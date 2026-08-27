David Beckham revela cómo trata de educar a sus hijos: “Han crecido de una manera totalmente distinta”

Más allá de ser figuras públicas de las más reconocidas a nivel global, Victoria y David Beckham han demostrado ser personas muy sencillas y el exfutbolista comenta que todo eso viene desde la educación que les inculcaron, ahora que pretende enseñarles a sus cuatro hijos.

Al ser ambos británicos, la relación cultural pudo hacer más fácil su convivencia como pareja. No obstante, a la hora de ser padres, David comentó que puede ser un reto ante el estilo de vida que se vive actualmente; sin embargo, tratan de hacer lo mejor posible para que sus cuatro hijos crezcan dando de qué hablar, pero por sus buenos modales.

David Beckham confiesa cómo educa a sus hijos

En una entrevista con el portal Radio Mitre, el exfutbolista destacó que es muy importante que puedan ver el ejemplo en sus padres a la hora de querer enseñarles algo. No como ocurre en muchos casos, donde el padre o la madre hacen lo contrario a lo que buscan enseñar a sus hijos, incluso frente a ellos.

“Mis hijos y los de Victoria han crecido de una manera totalmente distinta a como crecimos nosotros”, comentó Beckham. No obstante, tratan de transmitir todo lo que ellos lograron aprender en su infancia, como estrechar la mano y siempre dejar que las mujeres pasen delante del hombre cuando ingresen en algún lugar o en otro caso que lo requiera, debido a que consideran que esos pequeños detalles son los que van forjando una buena educación en la cotidianidad.

Una de las cosas que David sigue aplicando actualmente, aunque muchas personas lo consideren extraño, es un acto de respeto hacia su esposa. “Cuando mi mujer se levanta de la mesa, yo me pongo de pie. A veces recibo miradas extrañas de la gente que piensa: ‘¿Por qué te levantas?’”.

Sobre la crianza y el comportamiento de sus hijos, el exfutbolista británico aseguró sentirse satisfecho: “Así me educaron y he intentado transmitírselo a mis hijos. Victoria y yo estamos muy orgullosos de nuestros hijos“.

Cabe destacar que actualmente el hijo mayor de Victoria y David, Brooklyn, se encuentra en conflicto con ellos y ha estado ausente en distintas reuniones familiares.

¿Cuánto tiempo llevan de casados Victoria y David Beckham?

Esta pareja es un ejemplo no solamente para sus hijos, sino para la cultura en general. Se conocieron en 1997 en el palco de Old Trafford, estadio del Manchester United y exclub de David.

En 1998 anunciaron su compromiso y su boda fue el 4 de julio de 1999, acumulando 27 años de casados, con cuatro hijos dentro de su matrimonio.

De sus cuatro hijos, hay tres varones: Brooklyn (27), Romeo (23) y Cruz (21). Por su parte, Harper (15) es la única hija de la pareja y la menor de los cuatro hermanos.

Sigue leyendo: