Sandra Bullock y Nicole Kidman lucen radiantes en la premiere de “Practical Magic 2” en Londres

Durante este miércoles se celebró la premiere de la película “Practical Magic 2” en la ciudad de Londres y dos de sus grandes protagonistas, Sandra Bullock y Nicole Kidman, se robaron todas las miradas con sus distinguidos atuendos.

Las veteranas actrices repiten en el reparto de esta segunda entrega después de casi 30 años de la primera entrega, que ya es considerada un clásico porque se lanzó en 1998. La segunda parte será estrenada este 10 de septiembre en México.

Sandra Bullock y Nicole Kidman lucen radiantes

A sus 62 y 59 años respectivamente, Bullock y Kidman deslumbraron mediante su presentación con los fans y medios, luciendo una imponente elegancia.

Sandra Bullock lució un espectacular vestido strapless con estampado de leopardo de la casa Givenchy, de la colección de otoño de 2026.

Mientras que Kidman igualmente optó por un vestido de strapless, pero con un tono azul pálido (cielo) cubierto por completo de lentejuelas, que le daba el toque brillante. El escote y los hombros estaban decorados con cadenas doradas y perlas en cascada. Su elegante atuendo llevaba la forma de Chanel.

Estas dos figuras deleitaron a los presentes con sus vestidos llenos de autenticidad, pero más aún con sus personalidades, tras mostrarse sumamente complacientes y amables con el público.

Trama de “Practical Magic”

“Practical Magic” o “Hechizo de Amor”, como se titula en español, trata sobre la familia Owens, un grupo de mujeres que no solo comparte la misma sangre, sino también una maldición que las conduce al desamor, heredada de sus ancestros.

Una fuerza oscura y del pasado provoca que las brujas de la generación actual unan fuerzas y realicen sacrificios muy difíciles para poder acabar con el hechizo que acompañaba a todo su linaje.

Otros personajes que repiten de la entrega original

Además de Sandra Bullock y Nicole Kidman, quienes interpretarán a Sally y Gillian Owens respectivamente, del reparto original también repetirán las actrices Dianne Wiest y Stockard Channing, que vuelven a encarnar a las queridas tías Frances y Jet.

Entre las nuevas caras que se suman al reparto, destacan: Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod.

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