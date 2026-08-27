Desconcertado y con camisa de los Yankees: sale a la luz video del arresto de Jed York, dueño de San Francisco 49ers

El pasado miércoles, al final de la jornada, salió a la luz el video del arresto de Jed York, dueño de los San Francisco 49ers. La grabación muestra a un York desconcertado cuando los policías lo detuvieron en East Palestine, Ohio.

La bodycam también revela el momento en que los agentes lo esposan mientras él intenta entender por qué lo están arrestando. ‘The California Post’ fue el primer medio en publicar el video.

Las autoridades difundieron la grabación, donde York aparece con una camiseta de los New York Yankees, shorts grises de baloncesto y tenis. También llevaba su anillo de matrimonio, pese a que él y su esposa se habían separado meses antes de este incidente.

Mientras los oficiales le colocan las esposas, York pregunta: “¿Puedo preguntar qué están haciendo?”. Luego insiste en que “solo está manejando” por la zona.

Las imágenes muestran cómo los agentes revisaron su vehículo y encontraron un gran fajo de billetes de $20 dólares. Incluso uno de los oficiales comentó: “Tiene un montón de dinero”.

? Body cam of Jed York's arrest shows stunned 49ers owner. https://t.co/rjSYBSbrgF



?: East Palestine Police Dept pic.twitter.com/PZr8EXnk91 — TMZ (@TMZ) August 26, 2026

El dueño de los 49ers fue detenido el pasado domingo en Ohio por participar en prostitución. Durante la audiencia del lunes en la Corte Municipal de Columbia, los cargos fueron reducidos.

York aceptó una condena por conducta desordenada y posesión de herramientas criminales mediante una declaración de “no contest”, una figura del sistema judicial estadounidense que permite aceptar una sanción sin admitir culpabilidad.

Las autoridades de Ohio impusieron a York, de 46 años, una multa total de $1,150, de los cuales $150 fueron por conducta desordenada y $1,000 por posesión de herramientas criminales.

York pasó la noche en la cárcel y quedó en libertad tras completar su detención. Además, deberá realizar un curso en línea.

Según The New York Times y New York Post, los registros indicaron que Jed habría respondido a un anuncio en internet y pactado una transacción sexual a cambio de $140 dólares.

La familia York tomó el control de los San Francisco 49ers en el año 2000, cuando Eddie DeBartolo Jr., entonces propietario de la franquicia, cedió el equipo a su hermana Denise DeBartolo York tras verse involucrado en un caso de corrupción en Luisiana.

Jed York, hijo de Denise, asumió como director ejecutivo en 2008 y en 2024 se convirtió en el principal propietario del equipo.

El entorno familiar de York tiene raíces en Youngstown, Ohio, donde los padres del empresario poseen una residencia y los 49ers realizaron entrenamientos en al menos dos ocasiones para aclimatarse a partidos en la zona horaria del Este.



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