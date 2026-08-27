General Mills eliminará colorantes artificiales en cereales Lucky Charms y Trix

Cada vez son más las empresas de la industria alimentaria que se suman a la exigencia de emplear colorantes naturales en los alimentos. Una de ellas es General Mills, que anunció el miércoles la eliminación de los aditivos sintéticos de todos sus cereales en Estados Unidos, incluidos icónicos productos como Lucky Charms y Trix.

La compañía anunció que el 90% de sus productos de venta al por menor en Estados Unidos ya no contienen colorantes artificiales. El resto de las referencias que aún los emplean —como algunas mezclas para pasteles de Betty Crocker y los Fruit Roll-Ups— pasarán a utilizar colorantes naturales para finales de 2027, según recoge AP. La empresa de Minneapolis da a sus cereales colores brillantes mediante pigmentos a base de frutas y verduras, entre ellos derivados de especias como la cúrcuma y el pimentón.

Bethany Quam, presidenta de la división de cereales de General Mills, explica que la medida refleja la evolución de la industria “al ritmo de las necesidades de los consumidores, al tiempo que continuamos ofreciendo alimentos con un sabor excelente, de calidad y que aportan valor”.

Una medida por razones de salud

Los cambios en la industria alimentaria obedecen a la solicitud de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), bajo el argumento de riesgos de salud. Bajo esta premisa, la FDA prohibió el Rojo 3, un colorante derivado del petróleo, debido a que algunos estudios sugerían que causaba cáncer en ratas de laboratorio.

Asimismo, la FDA advierte que los colorantes aprobados son seguros y que la mayoría de los niños no presentan efectos adversos. Sin embargo, la agencia señala que algunos menores pueden ser sensibles a los colorantes artificiales.

La respuesta del mercado de cereales

La líder del mercado de cereales WK Kellogg —fabricante de Froot Loops y Apple Jacks— hizo lo propio a principios de este mes con una proyección para finales de año en EE. UU. de una producción libre de colorantes artificiales.

Por su parte, General Mills, como el segundo gran fabricante de cereales, acaba de anunciar su transición. Sin embargo, no es la primera vez que toma una decisión de este tipo, ya que eliminó los colorantes artificiales de Trix en 2015, pero los volvió a introducir dos años después argumentando que los clientes estadounidenses echaban de menos los colores brillantes.

El impacto de la política sanitaria

Las restricciones de uso de colorantes y aditivos en alimentos se han incrementado durante la gestión del secretario de Salud del presidente Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy Jr. ha sido firme en su llamado a las empresas alimentarias a eliminar gradualmente los colorantes artificiales derivados del petróleo, marcando un nuevo rumbo para la producción en el sector.

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