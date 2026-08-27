Reds ponen a Eugenio Suárez en waivers y podría irse a otro equipo en horas

Eugenio Suárez fue puesto en waivers por los Cincinnati Reds en un movimiento del equipo por ahorrar dinero y dejar que el venezolano pueda jugar en otro equipo.

Aunque de acuerdo a fuentes de El Extrabase, la decisión se tomó en la tarde del martes por lo que solo quedan algunas horas en las que los 29 equipos pueden tomarlo.

Suárez no fue el único puesto en waivers por Cincinnati. El jardinero TJ Friedl también está en la lista y está en la misma situación de su compañero venezolano.

Equipos como los Yankees, Diamondbacks, Rangers, o algún equipo que necesite un tercera base con poder como Suárez, podría incorporar al venezolano a cambio de asumir lo que resta de su salario.

The Reds have placed Eugenio Suarez on waivers, per @Ken_Rosenthal



Teams have 48 hours to claim Suarez, who is owed just under $3 million for the remainder of the season pic.twitter.com/pH8V2I7Yvw — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) August 27, 2026

Contratos de Eugenio Suárez y TJ Friedl

Si un equipo decide tomar a Suárez en la lista de Waivers deberá asumir parte del salario de $15 millones de dólares que tiene el venezolano por año. Además, Geno Suárez tiene una opción mutua de contrato para 2027.

El slugger venezolano tiene un promedio de bateo de .208 con 75 hits, 19 jonrones, 57 carreras impulsadas y 34 carreras anotadas en 103 juegos esta temporada. En los últimos 15 juegos ha dejado 11 hits, 2 jonrones, 13 carreras impulsadas y 4 carreras anotadas.

Por su parte, Friedl está en años de arbitraje y recibió un contrato de $3,8 millones de dólares en esta temporada con Cincinnati.

Friedl, por su parte, ha tenido la peor temporada de su carrera con un OPS de .476 en 76 juegos; es el OPS más bajo entre los 274 bateadores que han registrado al menos 250 apariciones al plato esta temporada.

En caso de que ningún equipo decida tomar a los jugadores en esa lista, ambos seguirán con los Rojos de Cincinnati por el resto de la temporada 2026.

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