Matthew McConaughey y Woody Harrelson se dejan ver en el tráiler de “Brothers”

Matthew McConaughey y Woody Harrelson no necesitan inventarse demasiadas historias para encontrar una buena premisa. Su propia vida les dio una bastante peculiar y ahora ambos la llevan a la ficción con “Brothers”, la nueva comedia de Apple TV cuyo primer tráiler acaba de salir a la luz.

La producción reúne nuevamente a los protagonistas de la primera temporada de “True Detective”, 12 años después de aquella colaboración. Esta vez, además de actuar, se interpretan a sí mismos en versiones ficcionalizadas que deben lidiar con una posibilidad bastante incómoda: que realmente sean hermanastros.

La idea nace de una sospecha que los dos actores arrastran desde hace años. La madre de McConaughey contó que mantuvo una relación con el padre de Harrelson mientras estaba separada del padre de Matthew, poco antes del nacimiento del actor. Hasta ahora, ninguno se ha sometido a una prueba de ADN oficial para resolver la duda.

Una boda cancelada pone todo patas arriba

La serie toma ese rumor y lo convierte en una historia familiar llena de situaciones disparatadas. Después de que se cancele la boda de la hija de Woody, él reúne a su familia y viaja hasta Austin para quedarse una temporada en el rancho de Matthew.

La supuesta escapada para recuperar el ánimo toma otro rumbo cuando Ma Mac, la madre de Matthew interpretada por Holland Taylor, revela accidentalmente el secreto que podría cambiarlo todo.

La sinopsis oficial plantea la situación de esta manera: “Cuando la boda de la hija de Woody se anula, este reúne a toda la familia y se dirige a Austin para pasar una temporada en el rancho de Matthew. Pero lo que comenzó como una escapada sanadora se arruina cuando la madre de Matthew, Ma Mac (interpretada por Holland Taylor), confiesa accidentalmente el secreto”.

A partir de ahí, Woody se obsesiona con descubrir si existe un vínculo de sangre entre ambos, mientras Matthew atraviesa una crisis personal completamente distinta. La descripción oficial resume el conflicto así: “Los dos amigos podrían ser, en realidad, hermanos. Mientras Woody pone el rancho patas arriba para descubrir la verdad, Matthew se encuentra a sí mismo inmerso en una crisis de identidad muy diferente: la posibilidad de presentarse al cargo de Gobernador de Texas”.

El equipo detrás de “Brothers”

El elenco también incluye a Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan y Oona Yaffe, junto a Holland Taylor.

Lee Eisenberg, creador de “Jury Duty”, está al frente de la serie, mientras que Trent O’Donnell dirige el episodio piloto, después de trabajar en “Colin de cuentas”.

La producción aborda “amistad, familia, fama y la incierta línea que separa el mito de la realidad”, según su descripción. Su primer episodio, definido como “una comedia basada en un rumor real”, llegará a Apple TV el 23 de septiembre.

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