“How to Lose a Guy in 10 Days” prepara una secuela con algunas sorpresas

La apuesta por recuperar historias que marcaron el cine de finales de los 90 y comienzos de los 2000 acaba de sumar un título que muchos recuerdan con especial cariño. Paramount Pictures ya trabaja en una continuación de “How to Lose a Guy in 10 Days”, la comedia romántica que en 2003 juntó a Kate Hudson y Matthew McConaughey.

La información fue revelada en exclusiva por Variety, que señaló que Hudson está vinculada al proyecto como productora mediante su sello Shiny Penny. El estudio y los responsables de la producción tienen además la intención de contar nuevamente con ella y McConaughey en los papeles de Andie Anderson y Benjamin Barry.

Es un proyecto que apenas comienza

Todavía falta bastante para saber cómo será esta continuación. El desarrollo se encuentra en una etapa temprana, no hay reparto confirmado y varios cargos creativos permanecen pendientes. Uno de los principales pasos ahora mismo es encontrar al guionista que se encargará de construir la historia.

La presencia de Hudson detrás de cámaras le da un peso particular al proyecto, aunque su regreso frente a ellas, al igual que el de McConaughey, dependerá finalmente del rumbo que tome el libreto. La producción también contará con Stacey Sher, reconocida por su trabajo en películas como “Pulp Fiction”, “Gattaca”, “Erin Brockovich” y “Django Unchained”.

La posibilidad de volver a ver a la pareja protagonista no resulta completamente inesperada. En 2024, Hudson ya había contado a Variety que tanto ella como McConaughey estaban abiertos a una continuación, aunque puso una condición clara: que existiera un buen guion.

Hollywood vuelve a mirar hacia los 2000

La decisión de recuperar “How to Lose a Guy in 10 Days” llega mientras Hollywood encuentra nuevas oportunidades en títulos reconocibles para el público. “The Devil Wears Prada 2”, “Toy Story 5” y “Scary Movie” forman parte de esa tendencia en 2026, mientras que “Practical Magic 2” y “Focker-In-Law” también se preparan para llegar a las salas. Para 2027 están previstos “Shrek 5” y la adaptación cinematográfica de “Narnia” dirigida por Greta Gerwig.

La película original recaudó cerca de $180 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 50 millones y terminó convertida en uno de los títulos más recordados del género.

Hudson, además, llega a este posible reencuentro en una etapa distinta de su carrera. En 2025 recibió su segunda nominación al Oscar por “Song Sung Blue”, después de haber sido reconocida por “Almost Famous”. También encabeza la serie de comedia deportiva “Running Point” de Netflix.

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