Mike Tyson confirmó que la pelea de exhibición ante Floyd Mayweather “sigue en pie”

La pelea de exhibición entre Mike Tyson y Floyd Mayweather se mantiene en pie según reveló el propio pesado, quien confirmó que su mano ya está recuperada, aunque el combate aún no tiene fecha definida.

Tyson expresó su deseo de concretar el evento, mientras su agenda fuera del cuadrilátero continúa activa con nuevos negocios y presencia en eventos públicos.

Durante una entrevista con Bloomberg Television’s The Close, en Times Square, Mike Tyson aseguró que su mano derecha “está muy bien” y que el cruce con Floyd Mayweather “todavía sigue en pie”.

Tyson, de 60 años, reconoció: “Tengo muchas ganas”, durante la presentación de los nuevos Protein Sliders de la marca Sugar Factory at Home.

El excampeón también comentó que recientemente se cruzó con Mayweather, a quien describió en buena forma física. “Vi al campeón el otro día. Se veía bien”, relató Tyson, aunque bromeó al agregar: “Bueno, no lo creo, pero se veía bien”.

Mike Tyson says he believes his fight with Floyd Mayweather is still on and says he’s looking forward to it while speaking about his new high-protein sliders partnership with Sugar Factory and his involvement with the Make America Healthy Again movement, saying the government and? pic.twitter.com/bwIk0lki7A — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) August 22, 2026

Pelea sin fecha

El primer anuncio de la pelea de exhibición entre Tyson y Mayweather se realizó en septiembre de 2025. En ese momento, el peso pesado advirtió públicamente que un combate contra él podría resultar riesgoso para la salud de su rival.

Sin embargo, en marzo de este año, el excampeón apareció con un yeso en la mano derecha, lo que generó dudas sobre la viabilidad del evento.

En esa ocasión, Tyson minimizó la lesión y la describió como “apenas un pequeño esguince”. Dos meses más tarde, los promotores informaron que el boxeador se recuperaba de una fractura en la mano sufrida durante un entrenamiento. Por ese motivo, la pelea se pospuso para el otoño, aunque nunca se confirmó una fecha específica.

La lesión de Tyson también quedó documentada en expedientes judiciales vinculados a la disputa entre CSI Sports y el entorno de Mayweather.

Un informe médico presentado en el expediente indicaba que la fractura impedía a Tyson recibir autorización médica para pelear en mayo.

En una declaración médica posterior, se aclaró que la lesión “no impide” que Tyson enfrente a Mayweather en septiembre. A pesar de ese aval, no existe hasta ahora una fecha oficial anunciada para la exhibición, lo que mantiene la expectativa abierta. La web del exboxeador señala el combate para 2026, aunque sin día confirmado.

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