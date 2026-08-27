Partidos destacados de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027

La Champions League 2026-2027 mantendrá el formato de liga con grandes partidos y difícil calendario para Manchester City y Atlético Madrid

El PSG buscará su tercer título consecutivo.

La Champions League 2026-2027 comenzará en septiembre. Crédito: Andreea Alexandru | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 que cuenta con grandes partidos como PSG vs. Barcelona, Real Madrid vs. Arsenal, Inter vs. Liverpool, entre otros.

A continuación, una lista de los partidos de la fase de liga de PSG, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Múnich, Inter Milán y Liverpool.

Partidos de Champions League 2026-2027

Rival Condición Bombo Rival
Paris Saint-Germain (PSG)
BarcelonaLocalBombo 1
Man CityVisitanteBombo 1
RomaLocalBombo 2
Aston VillaVisitanteBombo 2
GalatasarayLocalBombo 3
VillarrealVisitanteBombo 3
S. BratislavaLocalBombo 4
ComoVisitanteBombo 4
Bayern Múnich
ArsenalLocalBombo 1
AtletiVisitanteBombo 1
Real BetisLocalBombo 2
Man UtdVisitanteBombo 2
Bodø/GlimtLocalBombo 3
LilleVisitanteBombo 3
Slavia PrahaLocalBombo 4
VikingVisitanteBombo 4
Real Madrid
InterLocalBombo 1
ArsenalVisitanteBombo 1
PSVLocalBombo 2
RomaVisitanteBombo 2
LeipzigLocalBombo 3
ShakhtarVisitanteBombo 3
LASKLocalBombo 4
AEK AthensVisitanteBombo 4
Liverpool
AtletiLocalBombo 1
InterVisitanteBombo 1
PortoLocalBombo 2
Club BruggeVisitanteBombo 2
VillarrealLocalBombo 3
FenerbahçeVisitanteBombo 3
LensLocalBombo 4
LASKVisitanteBombo 4
Inter de Milán
LiverpoolLocalBombo 1
Real MadridVisitanteBombo 1
Club BruggeLocalBombo 2
B. DortmundVisitanteBombo 2
ShakhtarLocalBombo 3
FeyenoordVisitanteBombo 3
StuttgartLocalBombo 4
S. BratislavaVisitanteBombo 4
Manchester City
Paris (PSG)LocalBombo 1
BarcelonaVisitanteBombo 1
Sporting CPLocalBombo 2
PortoVisitanteBombo 2
NapoliLocalBombo 3
LeipzigVisitanteBombo 3
AEK AthensLocalBombo 4
LensVisitanteBombo 4
Arsenal
Real MadridLocalBombo 1
Bayern MúnichVisitanteBombo 1
B. DortmundLocalBombo 2
Real BetisVisitanteBombo 2
LilleLocalBombo 3
NapoliVisitanteBombo 3
SabahLocalBombo 4
Slavia PrahaVisitanteBombo 4
FC Barcelona
Man CityLocalBombo 1
Paris (PSG)VisitanteBombo 1
Aston VillaLocalBombo 2
Sporting CPVisitanteBombo 2
FeyenoordLocalBombo 3
GalatasarayVisitanteBombo 3
ComoLocalBombo 4
SabahVisitanteBombo 4

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