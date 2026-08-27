Partidos destacados de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027 que cuenta con grandes partidos como PSG vs. Barcelona, Real Madrid vs. Arsenal, Inter vs. Liverpool, entre otros.
A continuación, una lista de los partidos de la fase de liga de PSG, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Múnich, Inter Milán y Liverpool.
Partidos de Champions League 2026-2027
|Rival
|Condición
|Bombo Rival
|Barcelona
|Local
|Bombo 1
|Man City
|Visitante
|Bombo 1
|Roma
|Local
|Bombo 2
|Aston Villa
|Visitante
|Bombo 2
|Galatasaray
|Local
|Bombo 3
|Villarreal
|Visitante
|Bombo 3
|S. Bratislava
|Local
|Bombo 4
|Como
|Visitante
|Bombo 4
|Arsenal
|Local
|Bombo 1
|Atleti
|Visitante
|Bombo 1
|Real Betis
|Local
|Bombo 2
|Man Utd
|Visitante
|Bombo 2
|Bodø/Glimt
|Local
|Bombo 3
|Lille
|Visitante
|Bombo 3
|Slavia Praha
|Local
|Bombo 4
|Viking
|Visitante
|Bombo 4
|Inter
|Local
|Bombo 1
|Arsenal
|Visitante
|Bombo 1
|PSV
|Local
|Bombo 2
|Roma
|Visitante
|Bombo 2
|Leipzig
|Local
|Bombo 3
|Shakhtar
|Visitante
|Bombo 3
|LASK
|Local
|Bombo 4
|AEK Athens
|Visitante
|Bombo 4
|Atleti
|Local
|Bombo 1
|Inter
|Visitante
|Bombo 1
|Porto
|Local
|Bombo 2
|Club Brugge
|Visitante
|Bombo 2
|Villarreal
|Local
|Bombo 3
|Fenerbahçe
|Visitante
|Bombo 3
|Lens
|Local
|Bombo 4
|LASK
|Visitante
|Bombo 4
|Liverpool
|Local
|Bombo 1
|Real Madrid
|Visitante
|Bombo 1
|Club Brugge
|Local
|Bombo 2
|B. Dortmund
|Visitante
|Bombo 2
|Shakhtar
|Local
|Bombo 3
|Feyenoord
|Visitante
|Bombo 3
|Stuttgart
|Local
|Bombo 4
|S. Bratislava
|Visitante
|Bombo 4
|Paris (PSG)
|Local
|Bombo 1
|Barcelona
|Visitante
|Bombo 1
|Sporting CP
|Local
|Bombo 2
|Porto
|Visitante
|Bombo 2
|Napoli
|Local
|Bombo 3
|Leipzig
|Visitante
|Bombo 3
|AEK Athens
|Local
|Bombo 4
|Lens
|Visitante
|Bombo 4
|Real Madrid
|Local
|Bombo 1
|Bayern Múnich
|Visitante
|Bombo 1
|B. Dortmund
|Local
|Bombo 2
|Real Betis
|Visitante
|Bombo 2
|Lille
|Local
|Bombo 3
|Napoli
|Visitante
|Bombo 3
|Sabah
|Local
|Bombo 4
|Slavia Praha
|Visitante
|Bombo 4
|Man City
|Local
|Bombo 1
|Paris (PSG)
|Visitante
|Bombo 1
|Aston Villa
|Local
|Bombo 2
|Sporting CP
|Visitante
|Bombo 2
|Feyenoord
|Local
|Bombo 3
|Galatasaray
|Visitante
|Bombo 3
|Como
|Local
|Bombo 4
|Sabah
|Visitante
|Bombo 4
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