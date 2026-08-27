Reembolso de impuestos: ¿cómo evitar sorpresas y retrasos en tu dinero?

El reembolso de impuestos promedio alcanzó los $3,052 dólares en 2025 y podría aumentar entre 15% y 20% en 2026. Sin embargo, presentar la declaración demasiado pronto podría provocar retrasos, ajustes inesperados o incluso reducir el dinero que esperas recibir.

Para millones de contribuyentes, el reembolso de impuestos representa una entrada importante de dinero que puede destinarse a pagar deudas, cubrir gastos, aumentar los ahorros o afrontar compromisos financieros. Ante la expectativa de recibir un pago mayor en 2026, especialistas advierten que intentar presentar la declaración lo antes posible puede terminar jugando en contra del contribuyente.

Uno de los errores más comunes ocurre cuando una persona presenta su declaración antes de haber reunido todos los documentos fiscales correspondientes al año. Aunque algunos formularios suelen llegar rápidamente, otros pueden tardar más, especialmente cuando existen cuentas de ahorro, inversiones u otras fuentes de ingresos.

El error que puede retrasar tu reembolso del IRS

Lawron Ballard, contador público certificado (CPA) y fundador de Hill Town Advisors, explicó a GOBankingRates que observa repetidamente el mismo problema entre los contribuyentes: presentar la declaración apenas reciben algunos de sus documentos fiscales, sin esperar a tener toda la información necesaria.

La mayoría de las personas sabe que necesita su formulario W-2, que contiene los datos sobre salarios y retenciones del empleador. Sin embargo, otros documentos pueden llegar después y pasar desapercibidos.

Entre ellos se encuentra el formulario 1099-INT, que reporta determinados ingresos por intereses, además de los documentos fiscales emitidos por corredores de bolsa cuando existen inversiones.

Estos formularios no necesariamente llegan al mismo tiempo que el W-2. Por eso, presentar la declaración en cuanto se recibe el primer grupo de documentos puede dejar fuera información que posteriormente deberá ser incorporada.

Presentar demasiado pronto puede salir caro

El problema de presentar una declaración sin revisar toda la información no se limita a tener que corregir un dato.

Si el contribuyente omite ingresos, intereses, inversiones u otra información que posteriormente aparece en los registros del IRS, la agencia puede necesitar revisar la declaración antes de procesar el reembolso de impuestos.

Eso puede traducirse en una espera más larga para recibir el dinero, algo especialmente problemático para quienes dependen de ese pago para cubrir gastos cotidianos.

Si el reembolso tarda más de lo esperado, algunos contribuyentes podrían verse obligados a utilizar tarjetas de crédito o préstamos de corto plazo para cubrir sus necesidades mientras esperan. En ese escenario, la decisión de presentar rápidamente podría terminar generando costos financieros adicionales.

También existe el riesgo de recibir menos dinero

El escenario más complicado aparece cuando la información que falta modifica el resultado final de la declaración.

Si una persona calcula un reembolso utilizando datos incompletos y posteriormente el IRS determina que sus ingresos o información fiscal eran diferentes, la agencia puede realizar un ajuste tributario.

El resultado podría ser un reembolso menor al esperado o, en determinados casos, una cantidad que el contribuyente tenga que pagar.

Por eso, los especialistas recomiendan no enviar la declaración hasta comprobar que todos los documentos fiscales relevantes están disponibles y que la información coincide con los registros correspondientes.

Cómo evitar errores en la declaración de impuestos

Ballard recomienda comparar los datos utilizados en la declaración del año anterior con los documentos recibidos para el nuevo periodo fiscal.

Esta revisión permite identificar si falta algún formulario o si existe alguna fuente de ingresos que todavía no ha sido incluida.

Por ejemplo, si el año anterior recibiste un documento relacionado con una cuenta de inversión y este año todavía no aparece, conviene revisar directamente con la institución financiera antes de presentar la declaración.

Los contribuyentes también pueden ingresar a sus cuentas de inversión para comprobar si los documentos fiscales ya están disponibles para descargar o imprimir.

Esperar a contar con toda la información puede ser más conveniente que presentar una declaración incompleta y tener que corregirla posteriormente.

Esperar puede ahorrarte dinero

Retrasar la presentación durante algunos días o semanas para reunir todos los documentos también puede evitar gastos adicionales. Si después de presentar la declaración llega información nueva, el contribuyente podría tener que revisar nuevamente su expediente o recurrir a un profesional para determinar si necesita realizar modificaciones.

Eso puede significar pagar otra vez a un contador o asesor fiscal para revisar la declaración.

En cambio, contar desde el principio con todos los documentos permite hacer una revisión más completa y reducir el riesgo de errores.

El reembolso promedio podría aumentar en 2026

La recomendación adquiere mayor importancia ante las expectativas sobre los reembolsos de impuestos de 2026.

Según datos del IRS, el reembolso promedio para los contribuyentes estadounidenses fue de $3,052 dólares en 2025. Para 2026, se espera que el promedio pueda aumentar entre 15% y 20%, de acuerdo con información reportada por CNBC.

Para algunos contribuyentes, esto significa que estará en juego una cantidad considerable de dinero.

Sin embargo, un reembolso potencialmente mayor también hace más importante evitar errores que puedan retrasar el procesamiento o provocar diferencias entre la cantidad solicitada y la que finalmente determine el IRS.

La rapidez no siempre es la mejor estrategia

Recibir el reembolso cuanto antes puede parecer la opción más conveniente, especialmente para quienes ya tienen planes para utilizar ese dinero.

Pero presentar primero no necesariamente significa cobrar primero. Si faltan documentos fiscales, existen datos incorrectos o la información no coincide con los registros del IRS, el proceso puede complicarse.

Por ello, antes de presentar la declaración de impuestos de 2026, los especialistas recomiendan reunir todos los formularios, revisar las cuentas de ahorro e inversión y comparar la información con la del año anterior.

Tomarse unas semanas adicionales para completar correctamente la declaración podría evitar retrasos, gastos innecesarios y sorpresas desagradables cuando llegue el momento de recibir el reembolso.

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