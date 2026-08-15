Trump Accounts permitirán a padres trabajadores invertir hasta $2,500 al año y pagar menos impuestos

Los padres trabajadores ya pueden beneficiarse de una nueva ventaja aprobada para las Trump Accounts: a partir del 4 de julio de 2026, los empleadores pueden aportar hasta $2,500 al año a la cuenta del trabajador o de un dependiente, y esa cantidad quedará excluida de su ingreso gravable. El beneficio forma parte de las nuevas reglas federales para estas cuentas de inversión infantil.

En otras palabras, una empresa participante puede destinar hasta $2,500 anuales a la Trump Account de un empleado o de su hijo sin que esa aportación aumente el ingreso sujeto al impuesto federal sobre la renta del trabajador.

La aportación cuenta dentro del límite anual de $5,000 de la cuenta y depende de que el empleador establezca un programa que cumpla con los requisitos del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Se trata de un estímulo fiscal importante, ya que no aumenta el monto gravable del impuesto sobre la renta, como ocurre con un aumento de sueldo tradicional. Para muchas familias, esta diferencia se traduce en cientos de dólares que no tendrán que ser declarados como impuesto.

¿Qué son los Trump Accounts y por qué importan ahora?

Los Trump Accounts, también conocidos como cuentas 530A, son cuentas de inversión tipo IRA creadas para niños menores de 18 años bajo la ley conocida como ‘Big Beautiful Bill’. Aplican para cada niño nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, quienes reciben automáticamente un depósito inicial de $1,000 dólares del Departamento del Tesoro, siempre que un padre o tutor abra la cuenta a su nombre.

El dinero se invierte en fondos indexados de bajo costo que siguen el mercado bursátil estadounidense, y por defecto en el fondo State Street SPDR S&P 500. Ningún fondo puede cobrar más de 0.10% en comisiones anuales, lo que protege a las familias de cargos excesivos.

El beneficio fiscal que ayudará a millones de padres

Además del depósito federal, familiares, amigos y empleadores pueden aportar hasta un total combinado de $5,000 dólares al año por cada cuenta. Dentro de ese límite, los empleadores tienen la posibilidad de contribuir hasta $2,500 dólares por empleado al año, y ese monto no se considera ingreso gravable para el trabajador. Esa es la ventaja de esta nueva disposición.

“Los empleadores también pueden aportar hasta $2,500 dólares por trabajador al año, lo que forma parte del límite de $5,000 dólares y no contará como ingreso gravable”, indica la guía del IRS sobre el programa.

En términos prácticos, esto funciona de forma parecida a las aportaciones patronales a un plan 401(k): el dinero llega a la cuenta del hijo sin pasar primero por la nómina gravada del padre.

Casi inmediatamente después de que fueron anunciadas estas disposiciones, varias empresas se han comprometido a igualar estas aportaciones, entre ellas Charles Schwab, Uber, Mastercard, Visa, Chipotle, Comcast e IBM, según anunció el Departamento del Tesoro. Esta medida representa una vía real de ahorro adicional sin sacrificar el salario neto.

Quién califica y cómo abrir una cuenta

Puede abrir una cuenta cualquier ‘persona autorizada’, un padre, tutor legal, hermano adulto o abuelo, en nombre de un menor que tenga número de Seguro Social, sin importar el estatus migratorio del adulto que gestiona la cuenta. El trámite se realiza con el Formulario 4547 del IRS, ya sea al presentar la declaración de impuestos o directamente en el portal TrumpAccounts.gov.

Es importante distinguir dos beneficios separados: el depósito de $1,000 dólares por parte del gobierno solo aplica a bebés nacidos entre 2025 y 2028, mientras que cualquier menor de 18 años, sin importar su año de nacimiento, puede tener una cuenta abierta para recibir aportaciones futuras. Las cuentas se administran a través de la aplicación Trump Accounts, desarrollada en parte por Robinhood y BNY Mellon.

¿Qué pueden hacer los padres para aprovechar el beneficio?

Para registrar una de estas cuentas, las familias deben verificar varios puntos con su empleador y su contador:

Preguntar en recursos humanos si la empresa ofrece igualación de aportaciones a Trump Accounts

Confirmar que el hijo tenga número de Seguro Social vigente antes de solicitar la cuenta

Llenar el Formulario 4547 al presentar la declaración de impuestos o en línea en TrumpAccounts.gov

Revisar que las aportaciones totales combinadas no superen el límite anual de $5,000 dólares, ya que el exceso puede generar una penalización del 6%

En términos prácticos, para muchas familias que no pueden destinar grandes sumas al ahorro, aprovechar la aportación patronal libre de impuestos puede ser la forma más accesible de construir un fondo para la educación o la primera vivienda de sus hijos.

Las restricciones que todo padre debe conocer

El dinero depositado no puede retirarse hasta que el menor cumpla 18 años, salvo excepciones limitadas, y las cuentas se convierten entonces en IRA tradicionales sujetas a impuestos y una posible penalización del 10% por retiro anticipado. Esto significa que, a diferencia de una cuenta de ahorros normal, este dinero no sirve para cubrir gastos inmediatos de la familia.

Además, las aportaciones personales de los padres no son deducibles de impuestos, solo las de empleadores, gobiernos y organizaciones caritativas gozan de ese trato preferencial, por lo que conviene no confundir ambos beneficios al planear las finanzas del hogar.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los Trump Accounts

¿Cuánto pueden aportar los empleadores a la cuenta de mi hijo sin que pague impuestos?

Hasta $2,500 dólares al año por empleado, un monto que no se considera ingreso gravable para el trabajador.

¿Todos los niños reciben el depósito de $1,000 dólares del gobierno?

No, solo los nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 con número de Seguro Social.

¿Cuál es el límite total de aportaciones anuales a una cuenta?

$5,000 dólares combinados entre familiares, amigos y empleadores; los aportes de gobiernos y caridades no cuentan hacia ese tope.

¿Puedo abrir una cuenta si mi estatus migratorio no está regularizado?

Sí, cualquier adulto puede abrir la cuenta para un menor elegible sin importar su propio estatus migratorio.

¿Cuándo puede mi hijo usar ese dinero?

Generalmente no antes de cumplir 18 años, y los retiros posteriores están sujetos a las reglas de una IRA tradicional.

Conclusión

El beneficio fiscal de los $2,500 dólares patronales a las Trump Accounts podría pasar inadvertido para miles de familias que no revisan los detalles de su paquete de prestaciones laborales. Con más empresas sumándose a la iniciativa en los próximos meses, quienes no preguntan a tiempo en su trabajo corren el riesgo de dejar sobre la mesa un ahorro libre de impuestos que, invertido durante años en el mercado bursátil, podría representar miles de dólares adicionales para la educación o la primera casa de sus hijos.

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