“Top Chef VIP 5”: Sheynnis y Athenea se van de la competencia

El programa de este jueves en “Top Chef VIP 5” estuvo marcado por las despedidas, debido a que por primera vez se van de la competencia dos participantes: Sheynnis Palacios y Athenea Pérez.

En primer lugar, Sheynnis anunció su retiro por las dificultades de salud que ha venido atravesando, mientras que Athenea perdió el reto de eliminación, en el que se suponía que se irían dos cocineros, pero con el previo abandono de Sheynnis, la lista se redujo a uno.

Por su parte, Ninel Conde siguió cocinando a pesar de las quemaduras en su mano, pero sigue en proceso de recuperación para luchar al 100%.

Así se despide Sheynnis de sus compañeros

Sheynnis se ganó el cariño del resto de sus compañeros en el poco tiempo que estuvo en la competencia y, para despedirla como la reina de belleza que es, le realizaron un pequeño puente mientras caminaba hacia la puerta.

“Quiero agradecerle a Telemundo por haberme hecho parte de esta temporada. Los voy a extrañar un montón y el recuerdo siempre estará en mi corazón. Gracias muchachos, los quiero mucho“, fueron las palabras de despedida por parte de Sheynnis hacia sus compañeros y los jueces.

“Me siento triste, la verdad no me quiero ir, pero no puedo seguir comprometiendo mi salud. Quiero que me recuerden como esa compañera y amiga leal, servicial”, añadió.

¿Miguel Arce ratifica su posición como el villano de “Top Chef VIP 5”?

Aunque ha habido disputas con distintos protagonistas, las situaciones se han podido controlar y el ambiente se calma. No obstante, el único participante que ha tenido diferencias con más de una persona y que aparentemente la place es Miguel Arce.

En el reto de eliminación, tomó varios pollos, pero terminó realizando uno solo, algo que no le gustó al resto de los que estaban en riesgo y se generaron algunos intercambios. De hecho, ese fue el principal tema de conversación tras culminar la prueba y Miguel aseguraba que no fue con mala intención, pero que igualmente no le importaba, ganando cada vez más enemigos.

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