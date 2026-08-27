Ninel Conde pide oraciones al público tras quemarse las manos en “Top Chef VIP 5”

Ninel Conde ha pasado por altibajos en la competencia de “Top Chef VIP 5” y recientemente compartió un video a través de sus redes sociales, donde anuncia que se quemó en la grabación para un nuevo capítulo del reality.

En la primera parte del video, Ninel muestra una imagen de sus manos notablemente hinchadas a pesar de que tenía una sustancia aplicada para minimizar el daño. Recostada en su cama, la artista mexicana contó cómo ocurrió el incidente: “Traía un sartén de hierro forjado con un trapo; en lugar de hacerlo con una manopla, se me resbaló y la inercia me hizo detenerlo (atajarlo)“.

Conde agradeció a la producción por toda la colaboración prestada, pero asegura que no sabe qué deparará su futuro en esta competición. “Tengo mucho dolor. Hoy no me voy a preocupar, mañana Dios dirá y ya veremos qué hacemos”.

“Quemadas mis manos… ahora las dos. El cansancio ya está haciendo estragos físicamente en mí. Hoy solo les pido una cosa: oren por mí, mis bebés“, colocó Ninel en el pie de su publicación mostrando la evidencia.

Ninel Conde ya había dejado la cocina de “Top Chef VIP 5”

Cabe destacar que Ninel ha sido una de las cocineras destacadas esta temporada. No obstante, sus altibajos se deben a que ya se vio afectada en los primeros capítulos por otra situación de salud y abandonó el reality.

A pesar de ello, regresó repotenciada un programa más tarde y desde entonces estaba muy conectada con cada uno de los retos, hasta que le ocurrió este nuevo percance. La interrogante es si podrá seguir en competencia o será el segundo caso de renuncia consecutivo, luego del anuncio de Carlos Ferro, quien se retiró por decisión propia.

El episodio de esta noche luce muy interesante, debido a que por primera vez, dos participantes se despedirán de esta quinta temporada en un reto que exigirá al límite a los distintos cocineros. Lo podrás disfrutar en las pantallas de Telemundo.

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