Gustavo Dudamel inaugura su primera temporada con la Filarmónica de Nueva York este 10 de septiembre

Tras su despedida de la Filarmónica de Los Ángeles el fin de semana pasado, Gustavo Dudamel se prepara para inaugurar su primera temporada como director de la Filarmónica de Nueva York. Actualmente están en venta las entradas al primer show programado para el 10 de septiembre.

Esta primera presentación se llevará a cabo en un espacio legendario de la ciudad: Radio City Music Hall. Además de los músicos de la filarmónica y de Dudamel, se subirán al escenario algunos cantantes reconocidos como Lizzo, St. Vincent, Aaron Tveit y Joaquina. La presentación estará a cargo del director y actor estadounidense Liev Schreiber.

Durante el show, se interpretarán obras de compositores como Philip Glass, Jessie Montgomery, Bernstein y Gershwin. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster y tienen un costo de $99 dólares.

Liev Schreiber será el anfitrión del show del 10 de septiembre. Crédito: Jordan Strauss | AP

La noche inaugural de Gustavo Dudamel

Para el 30 de septiembre está programada una gala inaugural Teatro Wu Tsai, David Geffen Hall, en Nueva York. Este será un evento más protocolar, e incluso los interesados podrán comprar entradas que incluyan una recepción previa y una elegante cena posterior al show, que tendrá una duración de una hora.

Se explica que con este show, el director de orquestas venezolano mostrará la visión que tiene para esta histórica filarmónica. Por ahora no se ha anunciado cuáles son los artistas invitados para esta ocasión, aunque las entradas ya están a la venta.

Hay que recordar que su transición a la Filarmónica de Nueva York se ha estado haciendo desde el 2023, cuando se anunció que había sido elegido para dirigirla a partir de la temporada 2026-2027.

Dudamel anuncia gira por Europa

Tras la gala inaugural el 30 de septiembre, Dudamel comenzará un tour por Europa con la filarmónica, lo que significa la primera gira en una década de la orquesta con sede en Nueva York.

Este tour incluirá shows en París, Barcelona, Madrid, Berlín, Hamburgo y Viena. Parece que comenzará en octubre, aunque las fechas en varias de las ciudades aún no han sido anunciadas.

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