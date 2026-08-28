2 controladores habrían salido antes de su turno antes del mortal choque de avión de Air Canada en LaGuardia

2 controladores aéreos del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York habrían abandonado sus puestos cerca de una hora antes de que terminara su turno el 22 de marzo, cuando un avión de Air Canada Express chocó con un camión de bomberos en una de las pistas, un accidente que dejó 2 pilotos muertos y decenas de personas heridas.

El dato, revelado por The Wall Street Journal, añade un nuevo elemento a una investigación que ya había identificado fallos de comunicación y deficiencias en los sistemas disponibles para los controladores. Ambos empleados se encuentran actualmente de licencia y no realizan labores de control del tránsito aéreo.

El vuelo 8646 de Air Canada Express operaba la ruta entre Montreal y Nueva York. A bordo viajaban 72 pasajeros y 4 tripulantes cuando el avión aterrizó en LaGuardia y se encontró con el vehículo de emergencia que atravesaba una calle de rodaje para atender un incidente ocurrido en otra zona del aeropuerto.

El impacto ocurrió poco después del aterrizaje y provocó la muerte de los 2 pilotos. Para LaGuardia, se trató del primer accidente mortal registrado en el aeropuerto desde 1992.

La torre afrontaba una carga inusual de tráfico

De acuerdo con la información publicada por el medio citado anteriormente, la salida anticipada de los 2 controladores dejó a la torre con menos personal en un momento particularmente complejo. El aeropuerto estaba gestionando más del doble del tráfico habitual cuando ocurrió el accidente, según las fuentes citadas por el periódico.

La Administración Federal de Aviación (FAA) evalúa ahora medidas disciplinarias contra ambos trabajadores e incluso ha iniciado acciones orientadas a su despido, según el reporte. La agencia, sin embargo, no ha señalado públicamente que la salida de los controladores sea la causa del accidente.

“La FAA está comprometida a responsabilizar a los empleados y no comprometerá la seguridad ni la eficiencia del Sistema Nacional del Espacio Aéreo”, declaró la agencia en un comunicado.

La Asociación Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (NATCA), sindicato que representa a los trabajadores, no confirmó si los empleados enfrentan un proceso disciplinario. El organismo señaló que mantiene conversaciones con los responsables de la FAA sobre los señalamientos y consideró que ese diálogo es el espacio adecuado para abordar el caso.

Según el último reporte, la comunicación de la torre de control, tanto con el camión de bomberos como con el avión de Air Canada, no fue clara. (Foto: Seth Wenig/AP)

Una advertencia que llegó demasiado tarde

El informe preliminar divulgado en abril por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya había puesto el foco sobre varios errores ocurridos durante los segundos previos a la colisión.

Uno de los principales problemas se produjo cuando los controladores autorizaron al equipo del camión de bomberos a cruzar la pista mientras el avión de Air Canada Express se aproximaba. La autorización colocó al vehículo de emergencia en la trayectoria de la aeronave.

Un controlador detectó la situación apenas unos segundos después e intentó corregirla con una orden urgente: “stop stop stop”. Sin embargo, uno de los 2 ocupantes del camión no sabía a quién iba dirigida aquella transmisión, según el informe preliminar.

La investigación también señaló una carencia tecnológica que pudo haber agravado el escenario. El camión de bomberos no contaba con un transpondedor que permitiera alertar automáticamente a los controladores sobre la proximidad entre el vehículo y la aeronave.

Las imágenes de vigilancia del aeropuerto captaron el momento en que ambos se encontraron en la pista. Ahora, los investigadores buscan determinar cómo se encadenaron las decisiones, las deficiencias operativas y las condiciones de tráfico que desembocaron en el accidente.

La NTSB continúa trabajando en su investigación y todavía debe establecer la causa probable y los factores que contribuyeron al siniestro. Su informe final podría tardar aproximadamente otros 6 meses, por lo que las conclusiones definitivas aún están pendientes.

Mientras tanto, la FAA ha dejado claro que pretende revisar las responsabilidades individuales, mientras el sindicato de controladores mantiene conversaciones con la agencia.

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