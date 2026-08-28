“La Casa de los Famosos México 4”: Así van las votaciones, hoy 28 de agosto

Ya van en cinco la cifra de participantes eliminados de “La Casa de los Famosos México 4” y al final de esta semana se conocerá al siguiente en despedirse del reality. Por esa razón, repasaremos cómo marchan las votaciones en la placa de nominados.

Esta quinta semana contó con seis habitantes que momentáneamente están en peligro, una lista que se reducirá a cinco cuando se efectúe el reto de salvación este viernes.

Lista de nominados en la quinta semana:

Gema Garoa

Ernesto Laguardia

Mariana Ochoa

Karina Torres

Brianda Deyanara

Luis Chaparro.

Así van las votaciones este viernes, 28 de agosto

Según la última encuesta realizada por el portal Vaya Vaya en la plataforma de Facebook, Karina lidera la encuesta con 25 %. En el segundo puesto se encuentra Mariana Ochoa con 20 %; le sigue Brianda con 17 %. En el cuarto lugar hay un empate entre Ernesto Laguardia y Gema Garoa con 14 %.

En la última posición se encuentra Luis Chaparro con 10 %; eso quiere decir que tiene mayores probabilidades de ser el quinto eliminado de la temporada. Chaparro también fue nominado a “mueble” de la casa. Según la audiencia, es uno de los participantes que menos contenido genera. Cabe destacar que esta no es la puntuación oficial, pero da un panorama de quiénes podrían estar siendo los más favorecidos y quiénes no.

Masad podría rescatar a Luis en el reto de salvación

Ya están definidos los tres participantes que dirán presente en el reto de salvación: Masad Altamimi, Brianda y Gema.

En este sentido, todo parece estar bastante claro, debido a que tanto Gema como Brianda están en la placa y deberían autosalvarse para no correr riesgos, si alguna logra ganar.

Por su parte, Masad no está en la placa por ser líder de la semana y, si resulta ser el que se consagre en reto, también podría salvar a Brianda porque le restó un punto en la reciente nominación. Podría tratarse de una especie de reto dos contra uno ante Gema.

Así queda la lista de participantes que abandonaron “La Casa de los Famosos México 4”

Ximena Herrera

Fede Vigevani (infiltrado)

Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza

Yanet García.

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