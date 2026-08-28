Presidente de la Fed advierte que la inflación sigue demasiado alta: tasas podrían subir y encarecer tus créditos

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, advirtió este viernes 28 de agosto en Jackson Hole, Wyoming, que la labor del banco central tiene “trabajo por hacer” si no logran dirigir la inflación hacia su meta del 2% con claridad y suficiente rapidez, por lo que existe una posibilidad creciente de un aumento de tasas en los próximos meses y podría mantener elevadas las tasas de hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos para millones de familias en Estados Unidos.

La advertencia llega apenas tres semanas antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 15 y 16 de septiembre, cuando los funcionarios decidirán el siguiente movimiento de la política monetaria.

La inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 3.4% anual en julio, muy por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Esta tendencia complica los planes del banco central para reducir las tasas de interés.

Para el bolsillo del consumidor, las declaraciones de Warsh implican que el costo de sus créditos (tarjetas, préstamos para automóviles o hipotecas) podría mantenerse elevado, e incluso aumentar si la Fed considera necesario endurecer su política monetaria.

Un tono más duro que en su comparecencia ante el Congreso

En su mensaje ante la audiencia de Jackson Hole, Warsh reiteró que “la responsabilidad de 65 meses de inflación sostenida y elevada recae directamente en el banco central”, que no ha podido llevar la inflación al 2% anual. Se trata de un mensaje más duro que sus comparecencias previas ante el Congreso.

“Debemos tener la confianza de que la inflación subyacente se dirige a nuestro objetivo, con claridad y suficiente rapidez. De lo contrario, tenemos trabajo por hacer. Ese es nuestro trabajo, nuestro mandato y nuestra responsabilidad”, afirmó.

Warsh también reiteró que “no debe haber malentendidos” sobre la meta de precios: “El objetivo de estabilidad de precios de la Fed, del 2% en el índice de precios de gastos de consumo personal, es una meta firme y fija” y se distanció de comentarios previos en julio, cuando sugirió explorar medidas alternativas para contener la inflación.

¿Por qué los consumidores deben atender esta declaración?

La tasa de referencia de la Fed se mantiene en un rango de 3.50% y 3.75% desde la reunión del 29 de julio, cuando el comité votó 9 a 3 para mantenerla sin cambios. Sin embargo, los tres votos disidentes pidieron un alza inmediata de un cuarto de punto, en una medida clara que busca reducir la inflación.

Ese rango impacta directamente el costo que pagas por tasas hipotecarias y tarjetas de crédito. Un aumento adicional presionaría aún más las mensualidades de las personas que tienen deuda variable, desde tarjetas hasta líneas de crédito para pequeños negocios.

De manera paralela, el mercado laboral muestra señales de debilidad: La economía perdió 23,000 empleos en julio y el desempleo se ubicó en 4.1%, según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales publicadas el 7 de agosto. Mientras que las solicitudes de desempleo de la última semana de agosto cayeron a 203,000, su nivel más bajo en un mes.

¿Qué puedes hacer con tus créditos ante este escenario?

Ante la posibilidad de un alza en las tasas para septiembre, los asesores financieros recomiendan revisar deudas con interés variable y considerar refinanciar antes de un posible incremento.

Por otro lado, quienes tienen ahorros pueden aprovechar que los rendimientos de cuentas de alto rendimiento siguen cerca de 3.50 y 4.10%, y los certificados de depósito a 12 meses rondan 4.33%, y podrían subir si la Fed decide implementar un alza como medida más agresiva contra la inflación.

Para quienes planean comprar casa o auto, expertos sugieren no esperar a que las tasas bajen, ya que el mercado ya no espera un recorte cercano y ha reducido la probabilidad de una baja mientras aumenta la de un alza.

El contexto político detrás de la decisión

La postura de Warsh choca con las presiones del presidente Donald Trump, quien “instó reiteradamente a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés”, aun cuando funcionarios del banco central han señalado que podría requerirse un alza si la inflación no cede.

Este viernes, Warsh reconoció que el banco enfrenta un “punto de inflexión histórico” por el auge de la inteligencia artificial, pero evitó comprometerse con una ruta específica de política monetaria, insistiendo en que “las tasas de interés de corto plazo son la herramienta predominante” para cumplir el doble mandato de la Fed.

El funcionario también evitó anticipar cuáles serían sus próximos pasos, argumentando que “nuestro conocimiento no llega tan lejos, al menos no todavía, y los factores más relevantes para la conducción de la política monetaria cambian con el tiempo”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las tasas de interés de la Fed para septiembre 2026

¿Quién es Kevin Warsh y desde cuándo dirige la Fed?

Warsh fue confirmado por el Senado el 12 de mayo de 2026 y juró como presidente de la Reserva Federal el 22 de mayo, sucediendo a Jerome Powell.

¿Subirán las tasas de interés en septiembre?

No está garantizado, pero las probabilidades de un alza aumentaron tras el discurso de Warsh, que vinculó explícitamente la inflación persistente con un “trabajo por hacer” en política monetaria.

¿Cómo afecta esto a las tarjetas de crédito y préstamos?

Si la Fed sube tasas, los intereses de tarjetas de crédito, préstamos personales y líneas de crédito con tasa variable tienden a encarecerse en los meses siguientes.

¿Qué es el índice PCE que menciona la Fed?

Es el índice de precios de gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal para evaluar si los precios se acercan a su meta del 2%.

¿Qué pasó con el empleo en julio y qué muestran los datos más recientes?

La economía perdió 23,000 empleos en julio y el desempleo se ubicó en 4.1%, pero las solicitudes de desempleo de la última semana de agosto cayeron a 203,000, su nivel más bajo en un mes.

¿Cuándo es la próxima decisión de la Fed sobre tasas?

El Comité Federal de Mercado Abierto se reunirá el 15 y 16 de septiembre de 2026 para tomar su próxima decisión.

Conclusión

El mensaje de Warsh deja claro que la Fed considera un alza de tasas en septiembre si la inflación no muestra señales claras de enfriamiento, un escenario que golpearía directamente el bolsillo de quienes pagan deudas variables o buscan financiamiento.

Si los próximos reportes de inflación y empleo no cambian, las familias podrían enfrentar meses adicionales de costos de crédito elevados, mientras el banco central prioriza frenar precios por encima de aliviar el mercado laboral.

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