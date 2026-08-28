Se le otorgaron $400,000 dólares a Blake Lively para cubrir honorarios de sus abogados

En mayo de este año, Blake Lively y Justin Baldoni llegaron a un acuerdo antes de que comenzara el juicio federal. Sin embargo, seguía en proceso una de las exigencias de la actriz sobre esta batalla legal entre ambos creadores tras el estreno de la película “It Ends With Us”, en 2024.

Un par de meses después, Lively exigió a Baldoni una indemnización y pago de honorarios legales. Esta semana, el juez Lewis Liman le otorgó $400,000 dólares, una cifra muy inferior a los $8 millones de dólares que la estrella de Hollywood esperaba recibir.

En su sentencia, se explica que se le otorgaron $363,000 dólares que corresponden a honorarios de abogados y otros $44,000 dólares en costas judiciales. Aunque no recibió lo que esperaba, Lively salió mejor parada que “The New York Times”, a quienes Baldoni había demandado por difamación.

Después de que Liman diera su decisión, el abogado del director y actor Justin Baldoni, declaró: “El fallo representa una victoria significativa para mis clientes y envía un mensaje claro de que, por muy poderoso que uno sea, los tribunales no son el lugar para aprovecharse de la ley en beneficio propio”.

Con esta decisión se podría decir que finalmente terminó esta batalla legal que se mantuvo durante meses. Tras el acuerdo al que llegaron a inicios de año, se comenzó a hablar sobre futuros proyectos de la actriz.

Uno de esos proyectos es la película “The Survival List”, la cual se encuentra actualmente en preproducción de la mano de Lionsgate. Esta producción es importante para Lively porque significará su regreso al cine tras todo lo generado con el estreno de “It Ends With Us”.

Por ahora no se tiene claro cuándo será el estreno de “The Survival List”, aunque sí parece una certeza que Lively protagonizará la historia. Tendrá que interpretar a Annie, una productora de televisión reticente asignada a un nuevo programa presentado por el famoso experto en supervivencia Chopper Lane.

Lively también figurará como productora y por ahora se dice que están en negociaciones para que Marc Platt también sea parte del proyecto como productor; él es conocido por haber estado involucrado en éxitos cinematográficos como “Wicked” y “La La Land”.

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