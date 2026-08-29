Aumentan a 11 los muertos por la epidemia de legionelosis en el Upper East Side

Dos personas más perdieron la vida a causa de la legionelosis, una enfermedad vinculada con el brote de este verano en el Upper East Side, lo que aumenta la cantidad total de fallecidos a 11, informó el Dr. Alister Martin, comisionado de salud en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con el Departamento de Salud, el brote se transmitió a 94 personas desde el mes de julio y es el foco de legionelosis más mortífero desde el brote de 2015 en El Bronx.

“No hay evidencia de transmisión continua, ya que el último diagnóstico se realizó hace más de seis semanas”, explicó Martin en una publicación en redes sociales, y añadió que su oficina confirmó las muertes “en las últimas semanas”, pero no detalló por qué se retrasó la notificación pública.

El registro de casos de legionelosis en la Gran Manzana no se había actualizado desde el viernes en la noche.

Los funcionarios sanitarios señalaron que, en algunas oportunidades, la notificación de las muertes llega tarde si la persona en cuestión falleció en una jurisdicción vecina.

Por su parte, Julie Menin, presidenta del consejo municipal, publicó en redes sociales que está impactada por los fallecimientos.

“Durante nuestra audiencia del próximo miércoles, el Ayuntamiento examinará detenidamente cómo se produjo este trágico brote y qué medidas y políticas adicionales son necesarias para proteger mejor a los neoyorquinos“, manifestó.

Se trata del segundo brote consecutivo de la enfermedad en medio del verano en la ciudad de Nueva York. El brote de 2025 se centró en Harlem, dejando siete personas muertas.

La legionelosis es una forma grave de neumonía que es provocada por la bacteria Legionella, que puede proliferarse en las torres de refrigeración de los edificios y propagarse por medio del vapor de agua que liberan los ventiladores del sistema. De acuerdo con las autoridades sanitarias, se puede tratar con antibióticos si se detecta tempranamente, informó Gothamist.

Más de 75 torres de refrigeración en el Upper East Side dieron positivo a la bacteria en una ronda inicial de pruebas después del comienzo del brote, incluyendo las del Museo Guggenheim y el Museo Metropolitano de Arte. El departamento de salud ordenó a los dueños de los edificios de la zona afectada que vaciaran y desinfectaran sus sistemas.

Las mencionadas muertes se producen luego de que las autoridades de salud declararan que el brote en el Upper East Side había terminado a finales del mes de julio.

Los sobrevivientes del brote y los especialistas en salud pública han culpado a la ciudad por no haber hecho lo suficiente para prevenirlo.

Un análisis realizado por el medio Gothamist, publicado este mes de agosto, dio a conocer que el Departamento de Salud inspeccionó cerca de 1,580 de las 4,900 torres de refrigeración de la ciudad en los primeros seis meses de este año, muy por debajo de su meta de inspeccionar cada torre al menos una vez al año, pese a las promesas de duplicar la cantidad de inspectores luego del brote del año pasado en Harlem.

Más de 50 víctimas presentaron en Harlem demandas a inicios de agosto contra el departamento de salud de la ciudad, la constructora Skanska y otros subcontratistas, acusándolos de negligencia.

Martin aseguró que actualmente no hay pacientes hospitalizados con la enfermedad como parte de este brote y que el último paciente restante se ha recuperado y ha regresado a casa.

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