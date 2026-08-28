El aeropuerto de Nashville podría ser rebautizado en honor a Dolly Parton

El aeropuerto de Nashville podría llevar el nombre de la fallecida cantante Dolly Parton tras una propuesta anunciada este viernes por el gobernador de Tennessee, Bill Lee. Esta iniciativa llega pocos días después del anuncio de la muerte de la estrella de la música country a los 80 años tras una lucha contra el cáncer.

En un comunicado, Lee aseguró que el aeropuerto debería llevar el nombre de “la hija predilecta del estado” y recunoció su “perdurable legado”.

“En un lugar donde Tennessee da la bienvenida al mundo, es apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de la hija predilecta de nuestro estado y reciba a los viajeros con el perdurable legado de la música, la generosidad, la fe y la bondad de Dolly”, dijo Lee en un comunicado.

De acuerdo con el gobernador, ya se planteó la idea a los representantes de Parton.

Desde hace un año, se inició una petición en línea para rebautizar el aeropuerto internacional de Nashville en honor a Dolly Parton. Tras la muerte de la estrella country, más de 150,000 personas han firmado la petición en apoyo a la propuesta.

La propuesta también cuenta con el respaldo del representante estatal de Tennessee, Todd Warner, y de la cantante Sheryl Crow. Esta petición obligaría a la autoridad aeroportuaria a revisar su política para asignar los nombres, la cual establece que las propiedades del aeropuerto solo deben llevar el nombre de personas fallecidas hace al menos dos años. De acuerdo con la oficina del gobernador, la propuesta y la política de nomenclatura serán discutidas por la autoridad aeroportuaria en su reunión del 17 de septiembre.

El pasado 25 de agosto la familia de Dolly Parton anunció el fallecimiento de la estrella de la música country. Tras conocerse la muerte de la leyenda de la música, decenas de celebridades rindieron homenaje al legado musical de Parton y también a su calidad humana.

Los representantes de Parton aseguraron que la artista falleció tras una valiente lucha contra el cáncer en el en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram rodeada de sus seres queridos. “Ya sea por los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o por la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza que impulsó su legado”, dice el comunicado de los representantes.

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