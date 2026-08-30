Aseguran que Dolly Parton se ofreció a probar medicamentos experimentales para combatir el cáncer

El martes 25 de agosto, se confirmó la muerte de la estrella musical estadounidense Dolly Parton a los 80 años. Ahora, su hermana Stella ha dado detalles sobre las intenciones que tuvo Parton tras ser diagnosticada con cáncer.

Stella usó su perfil de Facebook para recordar a su hermana y volvió a informar que la cantante atravesó una corta batalla contra el cáncer; sin embargo, en ese tiempo tuvo intención de ayudar a otras personas que también estén luchando contra esta enfermedad.

“Lo que el mundo vio reflejaba exactamente quién era ella, tanto es así que, recientemente, me dijo que si no hubiera esperanza para ella, aun así permitiría que su equipo médico probara medicamentos experimentales con la esperanza de ayudar a otros en el futuro“, escribió Stella en su perfil.

Poco tiempo después de que se informara sobre la muerte de Parton, se reveló la causa de la muerte. Siempre se ha mencionado que su lucha contra la enfermedad fue corta e incluso murió en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram.

Parton fue ingresada a este centro oncológico días antes de su muerte por presentar problemas renales y autoinmunitarios.

Sobre probar medicamentos experimentales, Stella Parton dijo: “Mi hermana siempre pensaba en los demás, y si quieren honrar su legado, muestren más bondad, apoyen a los demás y dediquen más tiempo y recursos, como ella lo hizo hasta el final”.

Además de resaltar las ganas que Parton tuvo de ayudar a otros diagnosticados con la enfermedad, Stella también aprovechó la publicación para recordar los momentos que ambas compartían. “Mi momento del café de los martes por la mañana nunca volverá a ser el mismo, pero su amor, respeto y bondad permanecerán. Dolly amaba el mundo y a todos los que lo habitan”, escribió.

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