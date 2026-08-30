Billboard anunciará nominados a sus premios el 9 de septiembre: ¿predicciones?

Billboard se prepara para anunciar los nominados a los Premios Billboard de la Música Latina 2026. La lista de los seleccionados por categoría será compartida el próximo 9 de septiembre, al mismo tiempo que la gala de premiación está programada para el 22 de octubre.

Los estrenos de artistas latinos en el último año competirán en diferentes categorías y, al contrario de otras premiaciones, los Billboard se guían por las ventas reales, streaming, difusión radial y datos sociales que informan las listas semanales difundidas por ellos mismos en su página web.

¿Cuáles son las predicciones para los Premios Billboard de la Música Latina 2026?

El año pasado, el gran ganador de los Premios Billboard de la Música Latina fue Bad Bunny con su álbum “Debí tirar más fotos”, pero ahora varios artistas latinos se disputarán los premios con sus lanzamientos recientes.

En junio de este año, Billboard en español publicó sus propias predicciones para los Latin Grammy, la premiación más importante de la industria, lo que podría servir también como antesala de lo que será su propia selección.

En sus predicciones para los Latin Grammy, Billboard nombró el año que han tenido Carín León, CA7RIEL & Paco Amoroso y Rosalía. Por otro lado, esos nombres se repiten en las listas publicadas por la revista en los últimos meses.

Las categorías principales de los Premios Billboard de la Música Latina son Artista del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Compositor del Año, Sello Discográfico del Año y Tour del Año. A estas se les suman otras centradas en géneros como pop latino, tropical, ritmo latino (urbano) y regional mexicano, entre otros.

Carín León, CA7RIEL & Paco Amoroso y Rosalía, otro posible protagonista de la edición será la banda venezolana Rawayana, quienes el 1 de enero de este año lanzaron el álbum “¿Dónde es el After?” y durante meses han estado haciendo una exitosa gira mundial por países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

Billboard dedicará otra semana a la música latina

Aunque la ceremonia de premiación está programada para el 22 de octubre, la música latina no se celebrará tan solo un día, sino que nuevamente Billboard prepara una semana entera en Miami, Florida, para celebrar su impacto.

La Semana Billboard de la Música Latina 2026 volverá a celebrarse en el Faena Forum en Miami Beach, este año será desde el 19 al 22 de octubre. Durante toda la semana, se ofrecerán conversaciones exclusivas con artistas, paneles de negocios con ejecutivos clave, conciertos y más.

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