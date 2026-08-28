Wisin saca su primer sencillo de la Universidad del Perreo con Ivy Queen

En la última semana, Wisin ha dado mucho de qué hablar con la creación de la Universidad del Perreo, una institución que busca mezclar la música con el estudio y, aparentemente, las primeras clases serán basadas en un reencuentro con leyendas del reguetón en el lanzamiento del disco oficial.

De hecho, recientemente compartió el primer tema del disco, que será lanzado el 3 de septiembre, con la primera profesora anunciada de forma oficial, Ivy Queen.

“Hasta Abajo”, el primer sencillo de la Universidad del Perreo: El álbum

A través de sus redes sociales, el puertorriqueño anunció el lanzamiento de “Hasta Abajo”, canción que denominó como la “primera lección” de la universidad.

En el video se puede apreciar cómo Wisin presenta a la otra pionera del género en el salón de clases, entre las mujeres, y que ha prevalecido a través de los años. Con su entrada, inicia el tema con ritmo que va tomando velocidad a medida que pasan los segundos hasta llegar a la verdadera parte del “perreo intenso” junto con el coro: “Empezamos con el uno, dos, hasta abajo, y los maliantes que suelten los palos”, es parte del coro de este sencillo inspirado en los clásicos del reguetón con la misión de mantener su esencia.

¿Se sumarán más profesores a la Universidad del Perreo?

Todavía quedan dudas sobre este proyecto, principalmente en el aspecto académico. No obstante, el cantante va actualizando la información casi a diario.

Aunque Ivy es la única profesora confirmada, por el momento, Wisin ha expuesto a otros artistas a través de unos cuadros fotográficos que se presume que también pudieran ser parte del grupo de orientadores, como es el caso de Jowell, Randy, Franco El Gorila, Kapo, Jory Boy, Don Chezina, Trébol Clan y otros artistas que están haciendo este tipo de música desde los tiempos del underground.

Aunado a eso, a otras figuras que quieren sumarse al proyecto, aunque no están relacionadas con la música, como es el caso de César Millán, conocido mundialmente como “El encantador de perros”, quien se postuló para ser director de la materia de “Psicología del perreo”. En los próximos días se seguirá obteniendo información de la Universidad del Perreo.

Sigue leyendo: