Bruno Fernandes activó el “ultra instinto” en 5-2 del Manchester United al Ipswich por Premier League

El portugués Bruno Fernandes, autor de tres goles y una asistencia, activó el “ultra instinto” y ayudó al Manchester United firmó una contundente remontada por 5-2 ante el Ipswich Town en Old Trafford, recuperándose de la derrota en la jornada inaugural ante el Hull City.

Pese a que Fernandes activó la técnica de transformación de la franquicia de anime Dragon Ball que permite al cuerpo moverse y reaccionar automáticamente en combate sin necesidad de pensamiento consciente, el encuentro empezó con suspenso para los de Manchester, ya que al minuto 29, Leif Davis puso en ventaja a la visita al definir tras una jugada individual de Abdul Fatawu por la banda derecha.

Sin embargo, el punto de quiebre llegó al minuto 40, cuando un resbalón de Marcelino Núñez permitió a Matheus Cunha iniciar un contraataque que culminó con un remate de zurda de Bruno Fernandes para establecer la igualdad provisional.

En el complemento, el conjunto local desató una ráfaga goleadora en un lapso de cinco minutos. Al 56, un disparo de Harry Maguire desviado en Jacob Greaves puso al United al frente. En el 59, Greaves cometió un penalti sobre Cunha que Fernandes transformó en gol al 61.

El capitán portugués completó su triplete al minuto 69, y posteriormente asistió al camerunés Bryan Mbeumo para la quinta anotación al 82. En el tramo final, un desajuste defensivo capitalizado por el Ipswich decretó el 5-2 definitivo.

Con este triunfo, los Red Devils consiguieron sus primeros tres puntos de la temporada de la Premier League y calmaron las dudas iniciales generadas por el tropiezo ante el Hull City.

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