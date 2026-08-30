Jóvenes de 18 a 20 años mueven $5,400 millones en Kalshi y así arriesgan su dinero en apuestas de predicción

Los jóvenes estadounidenses de 18 a 20 años han generado alrededor de $5,400 millones en operaciones en Kalshi durante 2026, según un análisis de la cadena CNN. La plataforma permite abrir cuentas desde los 18 años para comprar o vender contratos vinculados al resultado de eventos y se ha convertido en una vía popular para que este sector de la población arriesgue dinero en mercados de predicción, muchos de ellos relacionados con eventos deportivos.

Esta alternativa se ha popularizado porque muchos de estos usuarios todavía no tienen la edad mínima de 21 años para apostar legalmente en casinos o casas de apuestas deportivas en varios estados.

Además, este volumen de operación de $5,400 millones no representa pérdidas de los usuarios. Un mismo contrato puede comprarse y venderse varias veces antes de que ocurra el evento, por lo que el volumen de operaciones no equivale a depósitos ni a ganancias o pérdidas netas. Kalshi no proporcionó a CNN información sobre cuánto ganaron o perdieron los usuarios de hasta 20 años de edad.

Sin embargo, el reporte advierte que estos movimientos deben tratarse como actividades de alto riesgo, no como una inversión ni como una forma segura de pagar deudas, financiar un viaje o generar ingresos adicionales.

La fiebre de Kalshi por el mercado de la especulación

Kalshi funciona como un mercado de predicción. Sus usuarios pueden comprar y vender contratos vinculados a resultados de eventos reales, como elecciones, indicadores económicos, clima, premios y partidos deportivos.

La empresa asegura que ofrece “contratos de eventos” financieros y no apuestas tradicionales. También explica que está registrada como una bolsa supervisada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), que regula determinados mercados financieros y de derivados.

Esta diferencia es relevante porque permite participar a personas desde los 18 años, mientras que el juego legal en casinos y casas de apuestas deportivas exige normalmente una edad mínima de 21 años. Kalshi asegura que los menores de 18 años no pueden crear una cuenta.

Esa brecha regulatoria ha creado un debate importante: si bien el contrato puede tener estructura financiera, para el usuario, la experiencia es similar a arriesgar dinero sobre el resultado de un evento.

Los deportes concentran cerca del 80% del volumen de Kalshi

Según los datos ofrecidos por CNN, los contratos deportivos y las apuestas combinadas representan alrededor del 80% del volumen total operado en Kalshi. De ellos, los usuarios de hasta 20 años habrían concentrado aproximadamente $3,900 millones de sus operaciones de 2026 en este tipo de contratos.

Otro detalle que ha generado alerta: las operaciones combinadas, conocidas popularmente como parlays, que reúnen varios resultados en una sola jugada, obligan al usuario a acertarlas todas para recibir un pago. Un solo fallo puede eliminar el valor de la operación completa.

Esa estructura aumenta la posibilidad de perder dinero rápidamente y puede fomentar nuevas operaciones para intentar recuperar las pérdidas. Para muchos jóvenes, el deporte parece ser la puerta de entrada al mercado de predicción, por encima de las proyecciones económicas o políticas.

El dinero ‘operado’ no muestra el resultado final

Kalshi reportó que las transacciones de usuarios de hasta 20 años representan 3.14% de su volumen total en 2026, de acuerdo con información de Paradigm, inversionista de la empresa, citada por CNN.

La empresa no detalló qué cantidad de ese volumen correspondió a depósitos, cuántos usuarios jóvenes terminaron con pérdidas ni el monto neto ganado por ellos. Esa falta de información impide saber el impacto financiero real en hogares y estudiantes.

No obstante, cada contrato depende de un resultado incierto y puede expirar sin pago si la predicción resulta incorrecta.

El riesgo de generar una posible adicción

Kalshi asegura que cuenta con herramientas de operación responsable, entre ellas límites de depósitos, pausas de actividad, topes de tiempo, autoexclusión y avisos para usuarios que muestren señales de comportamiento riesgoso.

CNN informó en mayo que la compañía también planeaba recomendar límites de depósito a usuarios jóvenes con pérdidas rápidas o patrones preocupantes y, en determinados casos, pedir pruebas de fondos suficientes para seguir operando.

Sin embargo, parece que estas medidas no son suficientes para prevenir el desarrollo de problemas más graves entre los usuarios. Trey Delap, director ejecutivo del Consejo de Nevada sobre Problemas con el Juego, cuestionó el lenguaje utilizado por estas plataformas. “Las ‘posiciones’ y ‘operaciones’ son eufemismos; el efecto es el mismo que el juego y conlleva el mismo riesgo de daño”, afirmó.

Por su parte, el Consejo Nacional sobre Juego Problemático ha defendido una edad mínima de 21 años para estos intercambios. Kalshi mantiene el acceso desde los 18 años y comprometió $2 millones para una iniciativa de seguridad junto con esa organización.

Qué hacer antes de arriesgar dinero en Kalshi

No usar dinero de renta, comida, estudios, tarjetas o emergencias para contratos de predicción

para contratos de predicción Establecer límites de depósito y pérdida antes de hacer la primera operación

antes de hacer la primera operación Evitar parlays deportivos , porque una sola selección errónea puede hacer perder toda la jugada

, porque una sola selección errónea puede hacer perder toda la jugada No perseguir pérdidas con nuevos depósitos o montos mayores

con nuevos depósitos o montos mayores Revisar el resultado neto mensual , no solo las ocasiones en que hubo una ganancia

, no solo las ocasiones en que hubo una ganancia Buscar ayuda si estas operaciones afectan deudas, estudios, empleo o relaciones familiares

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre especular dinero en Kalshi

¿Qué es Kalshi?

Es una plataforma de mercados de predicción donde los usuarios compran y venden contratos sobre eventos reales. Está regulada por la CFTC como una bolsa de contratos de eventos.

¿Qué edad se necesita para usar Kalshi?

Kalshi permite crear cuentas y participar desde los 18 años. Sus normas excluyen a personas menores de esa edad.

¿Los jóvenes perdieron $5,400 millones en Kalshi?

No necesariamente. La cifra es volumen de operaciones, no pérdidas netas. El mismo dinero puede circular en varias compras y ventas, y Kalshi no divulgó resultados individuales.

¿Por qué las combinadas son más riesgosas?

Porque requieren acertar varios resultados. Si una selección falla, la operación completa puede perder su valor.

Conclusión

El movimiento de $5,400 millones por parte de usuarios de 18 a 20 años demuestra que las plataformas de predicción han abierto la puerta a una audiencia joven que, en muchos estados, todavía tiene restringido el acceso a apuestas deportivas convencionales.

El reto para familias y reguladores será distinguir entre una herramienta financiera y una conducta de juego. Para los jóvenes, el límite más importante no depende de la edad legal: consiste en no poner en riesgo el dinero destinado a necesidades y metas reales.

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