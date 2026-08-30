La NASA hace despegar a Roman, telescopio con un campo de visión para estudiar galaxias

El telescopio Nancy Grace Roman de la NASA, el observatorio panorámico más grande jamás construido, despegó este domingo a bordo de un cohete Falcon Heavy de SpaceX con la misión de explorar el universo y buscar respuestas sobre la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja, que podrían cambiar los modelos actuales de la física.

El lanzamiento ocurrió a las 7:26, hora del este, desde el Centro Espacial Kennedy, y tardará un centenar de días en alcanzar su destino final, que será una zona gravitacionalmente estable entre el Sol y la Tierra conocida como el punto de Lagrange L2, informó EFE.

Asimismo, tendrá un campo de visión 100 veces mayor que el del telescopio Hubble. Un solo mes de observaciones permitirá rastrear la Vía Láctea y detectar hasta la mitad de sus estrellas, lo que generará un catálogo mayor que cualquiera existente, según la NASA. En comparación, el Hubble requiere un siglo para mapear la galaxia.

Revisión física y exoplanetas

La NASA precisó que en los últimos 5 o 10 años han surgido indicios de que el “modelo estándar” del universo no es del todo correcto, debido a discrepancias en la constante de Hubble.

Examinará más de 2,000 millones de galaxias y descubrirá hasta 40 veces más exoplanetas. Hallazgos como agujeros negros aislados, estrellas de neutrones y exoplanetas con discos pasarán a ser rutinarios.

La principal diferencia de Roman respecto al Hubble o el James Webb, el telescopio más poderoso creado por el ser humano, es su amplio campo de visión, que permite observar muchas más regiones del espacio al mismo tiempo.

Hubble y el James Webb permiten ver con nitidez las hojas y los pájaros en los árboles lejanos, y misiones como SPHERE aportan una vista panorámica del bosque entero. Roman hace ambas cosas a la vez. Transmitirá además 11 terabytes al día, y desplegar una imagen completa requeriría 500,000 pantallas 4K (45 manzanas de Manhattan).

El telescopio, en honor a la primera astrónoma jefe de la NASA, rastreará el centro galáctico cada 12.5 minutos.

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