Árbol que viajó alrededor de la Luna llega a NYC: así será la celebración gratuita en Madison Square Park

La ciudad de Nueva York suma un nuevo motivo de orgullo y curiosidad científica. Este jueves 16 de julio, Madison Square Park celebrará con un evento gratuito a uno de sus habitantes más extraordinarios: un árbol que, antes de echar raíces en Manhattan, viajó alrededor de la Luna como parte de una misión de la NASA.

La protagonista de la jornada es una Liquidambar styraciflua, conocida como sweetgum o liquidámbar americano, cultivada a partir de una semilla que formó parte de la misión Artemis I en 2022. Tras recorrer aproximadamente 1.4 millones de millas en el espacio, la semilla regresó a la Tierra, germinó y fue entregada al parque como parte de un programa nacional de conservación y educación científica.

La celebración, denominada “Moon Tree Launch Party”, se llevará a cabo de las 16 a las 20 horas (ET) y conmemorará poco más de un año desde que el árbol fue plantado en el césped de Farragut Lawn. El acceso será completamente gratuito y estará abierto para personas de todas las edades.

Un árbol con una historia fuera de este mundo

Aunque hoy ya forma parte del paisaje de Manhattan, el árbol tiene un origen poco común. Según el New York Times, durante la misión Artemis I, la cápsula Orion realizó 2 sobrevuelos lunares, acercándose a unos 80 kilómetros de la superficie del satélite natural antes de regresar con éxito a la Tierra tras 4 semanas en el espacio.

Entre la carga de la misión viajaban cientos de semillas de distintas especies. Una vez recuperadas, la NASA las inspeccionó, las hizo germinar y distribuyó los ejemplares resultantes a instituciones seleccionadas entre más de 1,000 solicitantes.

Madison Square Park Conservancy fue elegida como una de las organizaciones encargadas de cuidar uno de estos llamados Moon Trees o “árboles lunares”. La designación tuvo un significado especial porque el parque es el único arboreto certificado de Manhattan y alberga más de un centenar de especies de árboles identificadas.

Stephanie Lucas, directora de horticultura y operaciones del parque, explicó que uno de los objetivos científicos del proyecto consiste en observar si las semillas que viajaron por el espacio presentan diferencias en su germinación o desarrollo respecto a las que permanecieron en la Tierra.

Hasta ahora, la respuesta parece tranquilizadora. Como comentó con humor Holly Leicht, directora ejecutiva de Madison Square Park Conservancy, el ejemplar “hasta ahora es simplemente un árbol” y no ha mostrado señales de ninguna forma de vida extraterrestre.

Ciencia, poesía y observación del Sol

El festejo irá mucho más allá de admirar el árbol. Durante toda la tarde, habrá actividades que combinarán ciencia, naturaleza y arte.

Investigadores de la Simons Foundation ofrecerán sesiones de observación segura del Sol mediante telescopios especializados, binoculares solares y dispositivos LightSound, capaces de transformar la luz solar en sonido para que los visitantes experimenten la astronomía de una manera diferente.

También habrá espacios de conversación con científicos, quienes responderán preguntas sobre exploración espacial, planetas lejanos, ciencia ficción y las formas en que los datos astronómicos pueden convertirse incluso en música.

Las familias podrán participar en búsquedas del tesoro, talleres artísticos y recorridos guiados por los nuevos Celestial Gardens, un jardín temático diseñado con especies inspiradas en el espacio.

Como parte del programa cultural, la poeta laureada del estado de Nueva York, Kimiko Hahn, presentará un poema escrito especialmente para conmemorar el recorrido del árbol desde el espacio hasta Manhattan. Además, se exhibirá una galería con obras creadas por miembros de la comunidad en colaboración con el programa Radiolab de NPR.

La tradición de los “Moon Trees”

La historia de estos árboles comenzó hace más de 5 décadas. En 1971, durante la misión Apollo 14, el astronauta Stuart Roosa llevó cientos de semillas a la órbita lunar. Tras regresar a la Tierra, aquellas semillas dieron origen a la primera generación de “Moon Trees”, plantados posteriormente en distintos puntos de Estados Unidos.

La NASA decidió recuperar esa tradición con Artemis I, enviando una nueva colección de semillas alrededor de la Luna antes de distribuir los árboles resultantes entre instituciones educativas, museos, parques y organizaciones dedicadas a la conservación ambiental.

El ejemplar de Madison Square Park representa esa segunda generación de “Moon Trees” y se ha convertido en uno de los pocos disponibles para el público en NYC. Otro fue entregado en 2024 al Bronx Community College.

Quienes no puedan asistir al evento todavía tendrán motivos para visitar el parque durante el verano y principios del otoño. Los Celestial Gardens reúnen cerca de 10,000 flores seleccionadas por su relación con el cielo y el espacio, incluyendo moonflowers, cosmos, flores con forma de estrella y plantas acuáticas que transforman el Reflecting Pool en un paisaje inspirado en el universo.

Más que un árbol, el liquidámbar simboliza el vínculo entre la exploración espacial, la conservación ambiental y la educación científica. Después de un viaje de millones de millas, ahora crece en el corazón de Manhattan, donde miles de personas podrán observar de cerca un ser vivo cuya historia comenzó mucho más allá de la Tierra.

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