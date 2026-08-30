NYC multará con hasta $200 por sacar la basura sin contenedor

Los neoyorquinos tendrán que añadir una nueva regla a la larga lista de normas que deben cumplir al sacar la basura. Desde septiembre, miles de propiedades residenciales de la ciudad estarán obligadas a utilizar un contenedor oficial para la basura, y quienes ignoren la disposición podrían terminar pagando una multa.

El Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) anunció que el periodo de advertencias concluirá después del fin de semana del Labour Day. A partir del martes 8 de septiembre de 2026, las infracciones comenzarán a generar sanciones económicas.

La medida forma parte de la estrategia de la ciudad para modernizar la recolección de residuos y reducir la presencia de bolsas de basura expuestas en las aceras, un problema especialmente visible en algunas zonas de los cinco distritos.

¿Quién debe utilizar el contenedor oficial?

La nueva exigencia está dirigida a los propietarios de edificios residenciales con entre una y 9 viviendas. Esto incluye desde casas unifamiliares hasta pequeñas propiedades multifamiliares.

Durante los últimos meses, la ciudad ha utilizado un periodo de advertencia para permitir que los propietarios conocieran las nuevas reglas y adquirieran el equipo necesario. Ese margen, sin embargo, está a punto de terminar.

La primera infracción podrá representar una multa de $50 dólares, mientras que las sanciones pueden aumentar progresivamente hasta alcanzar $200 para reincidentes.

¿Dónde comprar el contenedor de basura?

Los contenedores oficiales ya pueden adquirirse en las tiendas Home Depot de los 5 distritos de NYC. También existe la posibilidad de pedirlos por internet mediante servicios de entrega.

El precio depende de la capacidad, pero los recipientes oficiales suelen encontrarse por aproximadamente $45 a $55. El costo fue establecido bajo un acuerdo de concesión municipal que busca mantenerlo por debajo del precio de contenedores comparables disponibles comercialmente.

No se trata simplemente de un cambio estético. Los recipientes fueron diseñados para trabajar con los nuevos sistemas de recolección mecanizada que el DSNY está incorporando a sus camiones.

Además, las tapas ayudan a mantener la basura contenida y pueden contribuir a reducir el acceso de ratas y otros animales a los residuos domésticos.

Algunos propietarios pueden recuperar el dinero

Hay una excepción particularmente atractiva para determinados dueños de viviendas.

Quienes sean propietarios de casas unifamiliares o bifamiliares y hayan recibido la exención o el crédito fiscal School Tax Relief (STAR) durante 2024 o 2025 pueden ser elegibles para recibir un reembolso completo por la compra de un contenedor oficial de 45 galones.

El beneficio tiene, eso sí, una fecha límite que conviene marcar en el calendario: el 8 de septiembre de 2026.

Para solicitarlo, los propietarios deben conservar el recibo de compra de Home Depot o el comprobante de entrega. También necesitarán el código promocional incluido en la comunicación enviada por el Departamento de Hacienda de Nueva York.

La solicitud puede realizarse en línea a través del programa municipal de reembolso.

Reciclaje y compostaje tienen reglas distintas

Hay otro detalle que puede evitar compras innecesarias. La obligación del contenedor oficial se refiere a la basura común, no a todos los residuos que salen de una vivienda.

Para el compostaje, los residentes pueden continuar utilizando un cubo resistente con tapa transparente. En el caso del reciclaje, están permitidas las bolsas de plástico transparentes, las bolsas azules y los contenedores de reciclaje convencionales.

La clave está en identificar qué residuos corresponden a cada rubro y, sobre todo, asegurarse de que la basura regular sea depositada en el contenedor aprobado antes de que comiencen las multas.

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