EE.UU. supera los $40 billones de deuda: así impactará tu hipoteca, tarjetas y ahorros

Este miércoles 19 de agosto, la deuda nacional de Estados Unidos superó por primera vez los $40 billones, un nuevo tope que aumenta la presión sobre las finanzas del gobierno y puede tener consecuencias para el costo del crédito y el ahorro de millones de familias.

El Departamento del Tesoro registró una deuda pública total de $40.047 billones, con una parte cada vez mayor del presupuesto federal destinada solo al pago de intereses, además de programas como defensa, Seguro Social y Medicare.

Adicionalmente, la tasa hipotecaria fija a 30 años llegó a 6.75%, mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó 5.31%, su nivel más alto en 19 años. Para una hipoteca de $340,000, una tasa de ese nivel equivale a alrededor de $140 más al mes y más de $50,000 adicionales durante la vida del préstamo.

¿Por qué la deuda del gobierno también te cuesta dinero?

El aumento de la deuda también impacta el costo de todo lo que compras a crédito. Según Associated Press, la deuda “ya está afectando los bolsillos de los estadounidenses al elevar el costo de pedir prestado para hipotecas y autos, y encarecer bienes y servicios“.

Los compradores de autos nuevos pagan tasas cercanas al 7%, y quienes compran autos usados, más del 10%. Las tarjetas de crédito con tasa variable también han subido su APR promedio en los últimos meses.

El pago de intereses de la deuda federal ya alcanza $1.4 billones al año, equivalentes a $3,836 millones diarios, una cifra que limita el gasto social y presiona el costo del crédito para el consumidor.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

El costo por familia ya se puede calcular

Según el Comité Económico Conjunto del Congreso, la deuda equivale a $295,494 por hogar, con un incremento anual de $21,360.58 por hogar. Solo entre octubre de 2025 y julio de 2026, el gobierno pagó $857,000 millones en intereses, equivalente a $737 al mes por hogar.

Michael A. Peterson, director ejecutivo de la Peter G. Peterson Foundation, sostuvo que “si queremos mejorar nuestro nivel de vida, hoy y para la próxima generación, ahora es el momento de que los legisladores pongan a la nación en una senda más sostenible”.

Por su parte, Margaret Spellings, presidenta del Bipartisan Policy Center, señaló: “La deuda federal ya está elevando el costo de vida y asfixiando otro tipo de gasto e inversión, amenazando la prosperidad de los estadounidenses”.

¿Qué puedes hacer ahora mismo con tu deuda y los altos intereses?

Para quienes piensan comprar casa o refinanciar, cada décima adicional en la tasa hipotecaria representa cientos de dólares extra al año. Una medida importante para elegir las mejores condiciones es comparar al menos tres prestamistas antes de decidir.

Quienes tienen deuda de tarjeta con tasa variable deben priorizar pagar el saldo más alto primero, ya que ese costo seguirá subiendo mientras los rendimientos de bonos permanezcan elevados. La buena noticia está en el ahorro, donde hay una ventana de oportunidad: las cuentas de ahorro tipo money market ahora rinden más del 4%, un respiro parcial para quienes tienen efectivo disponible.

Un techo de deuda que se acerca otra vez

El Bipartisan Policy Center estima que EE.UU. alcanzará el límite legal de $41.1 billones entre fines de 2026 y mediados de 2027, lo que obligará al Congreso a votar de nuevo sobre si se establece un nuevo límite.

Spellings advirtió que “nuestra trayectoria fiscal actual es claramente insostenible, y ese es el mejor escenario posible. Una disrupción por inteligencia artificial, una recesión o una guerra global podría empujarnos rápidamente de un desafío a una crisis en toda regla”. La posición fiscal de EE.UU. es hoy la peor entre países desarrollados, según la OCDE.

Un anuncio importante para el 27 de agosto

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, hablará en el simposio de Jackson Hole del 27 al 29 de agosto sobre el marco de política monetaria a largo plazo, no sobre tasas de corto plazo.

Warsh incluso celebró el reciente aumento en rendimientos de bonos al decir que “no estamos limitados por los precios del mercado”, dejando en manos del mercado, no de la Fed, la dirección del costo del crédito en las próximas semanas.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre la deuda de EE.UU. por encima de los 40 billones

¿Qué significa que la deuda llegó a $40 billones?

El gobierno federal debe en total $40.047 billones, entre deuda pública e intragubernamental, según el Tesoro.

¿Cómo afecta mi hipoteca?

La tasa fija a 30 años subió a 6.75%, sumando unos $140 al mes en un préstamo de $340,000.

¿Mis tarjetas también se encarecen?

Sí, el APR promedio de tarjetas con tasa variable sube junto con los rendimientos del Tesoro.

¿Hay algo positivo para quienes ahorran?

Las cuentas money market rinden más del 4%, un beneficio parcial frente al crédito más caro.

¿Qué pasa cuando se alcance el techo de deuda?

Se proyecta llegar a $41.1 billones entre 2026 y 2027, forzando al Congreso a votar de nuevo.

¿Por qué importa el discurso de Jackson Hole?

Porque las palabras de Warsh pueden influir en si las tasas hipotecarias siguen subiendo o se estabilizan.

Conclusión

Cruzar la barrera de los $40 billones de deuda nacional confirmó una tendencia que golpea el bolsillo de los estadounidenses: hipotecas y tarjetas más caras, y un gobierno que paga más de $1.4 billones al año en intereses.

Si el Congreso no ajusta el rumbo antes del próximo techo de deuda en 2027, el “mejor escenario posible” de hoy podría generar una crisis abierta que restrinja aún más el crédito para vivienda, autos y consumo.

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