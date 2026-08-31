FDA alerta sobre riesgo de salmonella en mangos de Walmart: qué hacer si compraste

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informa sobre un retiro del mercado de 302 cajas de mangos de tamaño 9 de la empresa Panorama Produce debido a que podrían estar contaminadas con Salmonella.

El producto retirado del mercado se distribuyó en tiendas Walmart desde el 10 de agosto hasta el 21 de agosto de 2026 en cuatro estados que incluyen Connecticut, New York, New Jersey y Pennsylvania.

El producto sale del mercado luego de un análisis realizado por la FDA que detectó salmonela en mangos cultivados en la misma finca.

Este lote de mango no fue comercializado en Estados Unidos; sin embargo, en vista de que los mangos distribuidos en Walmart y los analizados provienen del mismo origen, la empresa Panorama Produce inició la retirada.

Cómo identificar los mangos retirados del mercado

Caja de mangos de la marca Martina afectada por el retiro voluntario debido a una posible contaminación con Salmonella Crédito: FDA | Cortesía

El reporte de la FDA indica que los mangos retirados del mercado se distribuyeron en cajas de la marca Martina.

Cada mango se identifica y lleva una etiqueta azul claro con la inscripción Agrofepac, Produce of Mexico, el número PLU 4584 y el código UPC 07503061948050.

¿Qué es la salmonella y cuáles son sus síntomas?

La salmonella es un microorganismo que al entrar en el cuerpo humano puede causar infecciones graves y, en grupos vulnerables como niños pequeños, personas frágiles o de edad avanzada y personas con sistemas inmunitarios debilitados, puede llegar a ser mortal.

Los síntomas frecuentes de la salmonella en personas sanas incluyen:

Fiebre

Diarrea (que puede ser sanguinolenta)

(que puede ser sanguinolenta) Náuseas

Vómitos

Dolor abdominal

¿Qué debes hacer si tienes estos mangos en casa?

Aunque hasta la fecha no hay reportes de personas enfermas por el consumo de mangos retirados del mercado, se insta a los consumidores a revisar su despensa en caso de haber comprado mangos.

Verifique la información de retiro; en caso de tener los mangos retirados, deben desecharlos o devolverlos al lugar de compra.

Los consumidores con dudas o inquietudes respecto al retiro pueden comunicarse con Panorama Produce por correo electrónico a information@panoramaproduce.com de lunes a sábado de 9 a. m. a 7 p. m. (hora del este).

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