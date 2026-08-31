Joven nacido en Colorado fue deportado por ICE y regresa a EE.UU. tras casi cinco meses de batalla legal

Brian Morales, un ciudadano estadounidense nacido en Denver, Colorado, regresó a Estados Unidos después de permanecer casi cinco meses en México tras ser detenido y deportado por agentes de inmigración, pese a haber nacido en territorio estadounidense.

Morales, de 25 años, contó a N+ Univision que cruzó nuevamente la frontera por el puente internacional número 1 en Laredo, Texas, luego de que sus abogados alcanzaran un acuerdo con el Departamento de Justicia y presentaran pruebas de su ciudadanía.

Morales había sido detenido en abril por agentes de la Patrulla Fronteriza durante una parada de tráfico cuando se dirigía a su trabajo de construcción. Aunque no conducía la camioneta, los agentes le solicitaron una identificación, pero no la llevaba consigo.

El joven explicó que informó a los oficiales que su acta de nacimiento de Colorado se encontraba en su casa. Sin embargo, aseguró que los agentes no le creyeron y terminó siendo deportado a México.

Antes de cruzar nuevamente la frontera, Morales dijo que sentía ansiedad por la posibilidad de recibir el mismo trato que experimentó durante su primera detención.

“Me sentía nervioso, más que nada porque pensé que me iban a dar el mismo trato que me dieron cuando me agarraron”, relató a la cadena de noticias.

El joven también aseguró que, durante la detención, fue amenazado con pasar varios años en prisión si no firmaba los documentos relacionados con su deportación. “Con cinco años de cárcel, de dejarme ahí encerrado”, contó.

Una batalla legal para demostrar su ciudadanía

La abogada de Morales explicó que durante casi cinco meses trabajaron para demostrar ante las autoridades que el joven nació en Estados Unidos y, por lo tanto, es ciudadano estadounidense.

“Han sido meses de lucha para Brian y él ha sufrido mucho”, señaló la representante legal, quien calificó como una injusticia que un ciudadano nacido en Estados Unidos tuviera que librar una batalla legal para poder regresar al país.

El caso derivó además en una demanda contra el gobierno federal por los daños que, de acuerdo con sus abogados, fueron ocasionados por la negligencia de empleados federales.

Inicialmente, el Departamento de Seguridad Nacional cuestionó la ciudadanía estadounidense de Morales. La presentación de evidencia sobre su nacimiento en Denver permitió finalmente alcanzar un acuerdo que abrió el camino para su retorno.

Durante su ingreso a Estados Unidos por Laredo, Morales pasó el control fronterizo sin inconvenientes.

Ahora, después de casi cinco meses lejos del país donde nació, el joven busca reconstruir su vida y regresar a su trabajo. Su principal objetivo, afirmó, es volver a trabajar y recuperar la normalidad que perdió tras su detención y deportación.



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