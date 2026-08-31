Lionel Richie fue hospitalizado tras concierto en St. Louis

El cantante Lionel Richie fue hospitalizado en St. Louis durante el fin de semana, según ha informado a

Rolling Stone. El artista se encuentra estable tras su ingreso. Según reportaron medios como TMZ, el ingreso de Richie, de 77 años, fue por precaución.

Richie se presentó en el Muny de St. Louis el pasado 29 de agosto, donde ofreció un concierto sin inconvenientes durante gran parte del show. Sin embargo, en la parte final del show, el cantante pidió a su equipo que le acercara un taburete para poder sentarse y recuperar el aliento. Richie interpretó su canción “All Night Long”, sentado en el escenario.

Richie fue hospitalizado, pero no se especificó qué lo llevó a ingresar a un centro de salud. Esta situación ocurre unos meses después de que el cantante se sintió indispuesto durante su concierto en St. Paul, Minnesota.

El artista se encontraba en medio de su show cuando el artista dijo que se encontraba indispuesto. Solo había cantado durante 55 minutos cuando le dijo al público que se sentía mareado, por lo que tuvo que sentarse durante su interpretación de “Dancing on the Ceiling”. “Cuando te sientas mareado, siéntate”, dijo Richie (según The Minnesota Star Tribune).

40 minutos después, el saxofonista de Richie salió al escenario para explicar a su público que el cantante se sentía muy mal y no podría continuar con el espectáculo.

Richie anunció que pospondría sus dos siguientes presentaciones, que formaban parte de la gira que mantenía con Earth, Wind & Fire. Luego de ese incidente, el artista regresó a los escenarios el 30 de junio y pudo completar el resto de la gira sin mayores problemas. Posteriormente, el 4 de julio, la estrella aseguró a sus fans que se encontraba “bien” en una publicación de Instagram.

“Gracias por cada mensaje, cada palabra amable y por todo su cariño. Estoy bien y les agradezco a todos”, escribió en la publicación. “Pittsburgh y Detroit fueron una maravilla. La energía, el baile, las caras entre la multitud… creamos recuerdos inolvidables juntos. Nos vemos en Toronto… ¡Vamos a festejar toda la noche!”, escribió.

Earth, Wind & Fire y Richie se reunirán en septiembre y principios de octubre para ofrecer sus conciertos reprogramados en San Francisco, Chicago y Columbus. La próxima presentación de Richie está programada para el 26 de septiembre en San Francisco.

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