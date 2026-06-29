Lionel Richie se encuentra estable tras abandonar inesperadamente su concierto

El cantante Lionel Richie se encuentra estable luego de que tuviera que interrumpir un concierto la semana pasada por problemas de salud.

La exesposa del músico, Brenda Harvey, aclaró el estado de salud de Richie ante la preocupación de sus fans. “Agradezco a todos por su preocupación. Lionel está bien y volverá al escenario”, escribió Harvey en su cuenta de X.

Esta aclaratoria llega luego de que Richie se vio obligado a abandonar su propio concierto en el Grand Casino Arena de Saint Paul, Minnesota, el pasado miércoles. Richie se encuentra en medio de su gira Sing A Song All Night Long, que Richie realiza junto a Earth, Wind & Fire.

Durante la primera función de su gira, el cantante estaba interpretando su tema “Dancing on the Ceiling” cuando comenzó a sentirse mal y tuvo que sentarse en una plataforma del escenario. El cantante reconoció ante el público su estado: “Cuando te sientes mareado, siéntate”.

Luego el artista de 77 años ofreció una versión sentada de “Three Times a Lady” antes de retirarse.

Durante 40 minutos el público aguardó información sobre el cantante. Según informó Star Tribune, el saxofonista Dino Soldo salió al escenario para comunicar que el artista “no se sentía bien” y que el espectáculo no podría continuar.

Daily Mail consultó fuentes cercanas al artista y le informaron que Lionel Richie fue atendido por paramédicos en el backstage y luego trasladado en ambulancia a un centro de salud.

John Paris, baterista de Earth, Wind & Fire, dijo a Daily Mail que Richie no había mostrado señales de malestar antes de subir al escenario. Según dijo, el cantante le explicó que se había sentido “un poco deshidratado”, pero desconocía qué había causado su situación de salud.

Tras el incidente en Minnesota, Lionel Richie suspendió sus conciertos del viernes 26 de junio en Chicago y el sábado 27 en Columbus, Ohio, según un comunicado difundido por el United Center de Chicago en nombre del artista. “A Lionel le parte el corazón tener que posponer estos dos conciertos y está deseando volver a actuar para sus fans. Las nuevas fechas se anunciarán en breve”.

Según el comunicado, Richie y Earth, Wind & Fire prevén retomar la gira el martes 30 de junio en Pittsburgh, Pensilvania.

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