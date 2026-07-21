Ed Sheeran, Tyla y Burna Boy fueron los invitados de Shakira en su primera noche en el Barclays Center

El compromiso de Shakira con su público es irrefutable y apenas un día después de presentarse en el inédito show de medio tiempo en la final del Mundial, retomó su gira “Las Mujeres ya no Lloran World Tour” en el Barclays Center, escenario donde contó con invitados de primera.

Ed Sheeran, Tyla y Burna Boy se subieron al escenario a cantar con la colombiana este lunes, en un concierto lleno de mucha energía y conexión con el público, de acuerdo a las imágenes compartidas por el portal Billboard latin.

Shakira sorprende con sus invitados especiales

Shakira y Sheeran confirmaron que cantarían juntos en Nueva York hace un par de meses. Sin embargo, de Tyla y Burna Boy la gente no sospechaba.

Luego de comenzar con un menudo discurso de entrega, en el que afirma que estaba llena de energía, sin importar la exigencia que pudieron haber dejado los días previos, la cantante colombiana inició su interpretación con varios de sus éxitos.

Posteriormente, le dio la bienvenida a la sudafricana Tyla, con quien cantó y realizó una coreografía al ritmo de “Hips Don’t Lie“. Luego, interpretó el icónico tema “Underneath Your Clothes“, llevando al escenario a Ed Sheeran junto a su guitarra, quien la ayudó tocando e interpretando parte de los versos al ritmo de la balada.

Mientras que su colaborador en el tema oficial del Mundial titulado “Dai Dai”, Burna Boy, también estuvo presente y acompañó a la colombiana en la tarima cantando el sencillo número uno actualmente a nivel global, según la plataforma de Billboard, para regalarle una noche inolvidable a los neoyorquinos. Este 21 de julio, Shakira tendrá su segunda y última presentación en este escenario.

Shakira cumplió el objetivo

Finalmente, la artista colombiana puede respirar tranquila con la responsabilidad que tuvo de ser la cara de los representantes artísticos en cada uno de los eventos relacionados con la Copa del Mundo, la cual concluyó el pasado domingo.

Sin embargo, Shakira, más allá de brindar con su talentosa voz y sus pasos de baile realizados a la perfección, tuvo un gran impacto social tras donar las regalías de “Dai Dai” a la Global Citizen Foundation de la FIFA y también logró llevar a un grupo de bailarines de alrededor del mundo a destacar con ella en un escenario que estuvo en los ojos del mundo durante la gran final entre España y Argentina.

Ahora, debe continuar con la segunda parte de sus shows en Estados Unidos, demostrando que nada es improvisado y que su preparación de cada detalle para complacer a su público es increíble.

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