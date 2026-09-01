Confirman un segundo fallecido por las inundaciones repentinas en el Gran Cañón

El Servicio de Parques Nacionales (NPS) confirmó la muerte de dos personas luego de las inundaciones repentinas registradas el fin de semana en el Gran Cañón. La emergencia afectó las zonas de Bright Angel Canyon y Phantom Ranch, donde los equipos de rescate mantienen un operativo de búsqueda para dar con el paradero de una persona que permanece desaparecida.

Luego del primer informe sobre un fallecido, las autoridades informaron que la segunda víctima, un hombre de 46 años cuya identidad no ha sido revelada, fue encontrada cerca de Crystal Rapids, a orillas del río Colorado. La otra víctima fue identificada por sus familiares como el Dr. John Giusti, un quiropráctico procedente de Texas.

Detalles del incidente en el Gran Cañón

La crecida obligó a evacuar a 82 personas del cañón, la mayoría por vía aérea en helicóptero. Para la búsqueda del excursionista restante, un equipo de la Patrulla Fronteriza utiliza tecnología Bluetooth y drones.

“El Servicio de Parques Nacionales solicita a cualquier persona que conozca a excursionistas o mochileros que se encontraran en el cañón interior a lo largo del corredor de Bright Angel Creek el 29 de agosto, así como a cualquier persona que tuviera una reserva de campamento en el corredor afectado, que proporcione información a la Rama de Servicios de Investigación (ISB) del Servicio de Parques Nacionales”, declaró el NPS.

Destrucción de infraestructura y vías de acceso

Los testimonios de los sobrevivientes recopilados por ABC News señalan que la corriente arrasó con campamentos, estructuras y senderos.

“La crecida repentina tuvo importantes repercusiones en la infraestructura de todo el cañón Bright Angel. Casi todos los puentes peatonales que cruzan el arroyo Bright Angel quedaron destruidos, lo que impidió el acceso de los excursionistas al otro lado del arroyo”, detalló el NPS.

La riada ocurrió tras recibir cuatro rondas consecutivas de lluvias en un lapso de seis horas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las precipitaciones iniciales saturaron el suelo, provocando el arrastre masivo de agua y lodo en la última descarga. El organismo añadió que la pronunciada pendiente del cañón y la falta de vegetación por el incendio Dragon Bravo en el borde norte actuaron como factores determinantes.

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