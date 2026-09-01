“La Casa de los Famosos México 4”: Aplican nueva dinámica y Mariana la aprovecha

La producción de “La Casa de los Famosos México 4” sigue trabajando para hacer el reality lo más entretenido posible y este lunes aplicaron la dinámica de la “Sala de Acuerdos”, donde la primera en sacar provecho fue Mariana Ochoa, quien consiguió quedarse con la inmunidad para esta sexta semana de competencia.

Para comprender cómo Mariana logró obtener la ventaja de estar fuera de peligro, al menos por una semana más, hay que saber cómo funciona esta dinámica, en la cual participan cinco habitantes.

¿De qué trata la dinámica de la “Sala de Acuerdos”?

La “Sala de Acuerdos” consiste en una especie de juego, en el que cinco participantes van pasando uno a uno hacia un espacio de la casa muy oscuro y ambientado en una especie de oficina, pero desordenada.

Los cinco participantes que ingresen finalmente a ese sector tendrán dos opciones: la primera es realizar una especie de subasta, donde quien logre ganar obtiene la inmunidad y, en caso de que ninguno se quiera sumar, acordarían una nominación directa para algunos de los cinco que estarían jugando.

La complejidad de las decisiones se verá con la tentación del precio de la salvación, pero alterando el presupuesto semanal de la casa, el cual apenas lograron obtener en su totalidad la semana anterior.

Mariana Ochoa se queda con la inmunidad, pero altera el presupuesto semanal

Los primeros en ser parte de este “acuerdo” fueron: Brianda Deyanara, Gema Garoa, Karina Torres, Mariana Ochoa y Memo Schultz.

En la disputa de la subasta, Gema y Memo optaron por no pujar, pero Mariana, Karina y Brianda sí lo hicieron. Estas tres participantes lucharon hasta que Mariana llegó al 40% del presupuesto y con eso se pudo ganar su inmunidad.

¿Mariana se ganó más enemigos en “La Casa de los Famosos México 4”?

Todo tiene un precio y gastar el 40% del presupuesto semanal ha hecho que los enemigos de Mariana se ensanchen un poco más con ella, debido a que si no logran llegar a la meta esta semana, solamente ganarían la mitad del presupuesto y de allí se descontarán el 40% que canjeó Mariana en la subasta. Es decir, que solamente contarían con el 10% del presupuesto de la semana.

“Tengo gusto con susto. Me siento culpable, pero también feliz porque, de todos modos, me nominan por ser amable, pues que ahora sí tengan un pretexto. Por lo menos tengo inmunidad esta semana”, comentó Mariana tras unirse a Masad como los dos habitantes que no estarán en riesgo de ser nominados a la placa de posible eliminación.

Cabe destacar que Mariana había estado nominada durante todas las semanas desde su regreso a la casa por decisión del público desde el exilio.

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