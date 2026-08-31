Gal Gadot defiende su participación en una película que usó IA: “O te adaptas o quedas fuera del juego”

La actriz Gal Gadot se refirió a su participación en la próxima película “Bitcoin”, una película de Doug Liman que ha causado controversia por el uso de inteligencia artificial para la creación de los decorados y la iluminación.

Gadot conversó con Josh Horowitz en el podcast “Happy Sad Confused” sobre su participación en esta película y cómo sus abogados trabajaron para garantizar que su trabajo actoral no se viera modificado por la inteligencia artificial.

“Este fue el contrato más largo en el que he trabajado. Mis abogados dedicaron seis meses a analizar todos los escenarios posibles en cuanto al componente de IA. No quería que la IA influyera en mi actuación”, dijo Gadot sobre la película.

Con respecto a su actuación, Gadot aseguró que el Sindicato de Actores contactó a sus abogados. “Tuvimos que protegerla (la actuación), hasta tal punto que el Sindicato de Actores (SAG) contactó a mis abogados para pedirles consejos sobre cómo actualizar el contrato y proteger a los demás actores. En cuanto a las actuaciones, todo es obra mía”, dijo Gadot.

La actriz asegura que, si bien tiene sus reservas con respecto al uso de la inteligencia artificial, es inevitable el uso de esta herramienta, por lo que, a su juicio, corresponde adaptarse y trabajar con ella.

“Le tengo miedo a la IA, pero ¿voy a tener miedo y mirar hacia otro lado? No. Le tengo miedo, pero estoy experimentando con ella, aprendiendo y tratando de informarme. El tren ya partió. O te adaptas o quedas fuera del juego por completo. Estoy tratando de sacarle el máximo provecho y proteger lo que puedo proteger. El componente de IA en esta película es para los decorados y la iluminación. Tuvimos un equipo amplio y mucha gente trabajando en esta película”.

La experiencia de Gadot en esta película fue diferente a lo que ha hecho antes, ya que, debido al hecho de que no había que hacer pausas para ajustar iluminación, las grabaciones se extendían durante más de 10 horas sin parar.

“Aquí filmábamos sin parar porque no teníamos que esperar a que cambiara la iluminación. Filmábamos durante 10 horas seguidas. Fue increíble… como actores, siempre estás a tope. No te relajas. Ya veremos. Es una locura”, dijo.

El uso de la inteligencia artificial en el cine ha sido objeto de debate durante los últimos años. Algunos directores y actores defienden su uso como herramienta siempre y cuando no se use para reemplazar el trabajo creativo hecho por humanos. Otros, como el director mexicano Guillermo del Toro, se oponen totalmente al uso de la inteligencia artificial en el cine.

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