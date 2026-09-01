La lujosa bolsa de regalos que recibirán las estrellas invitadas a los Premios Emmy 2026

Las estrellas de la televisión que asistirán a la 78.ª edición de los Premios Emmy, prevista para el próximo 14 de septiembre de 2026, tendrán acceso a una tradicional bolsa de regalos que reunirá tecnología, belleza, bienestar, gastronomía y diferentes artículos de lujo.

Los nominados no solo llegarán a la ceremonia con la expectativa de llevarse uno de los reconocimientos más importantes de la industria, sino que también se llevarán esta bolsa de regalo que contiene objetos interesantes y atractivos para los invitados.

La denominada Giving Suite volverá a formar parte de las actividades alrededor de los Premios Emmy. El espacio está organizado nuevamente por Distinctive Assets, compañía fundada por Lash Fary, quien lleva 25 años creando experiencias y espacios de regalos para celebridades en las principales ceremonias de premios.

Fary explicó a Page Six Style que la edición de 2026 contará con nuevos productos y una experiencia especialmente diseñada para quienes participen en la gala. La selección incluye artículos de diferentes categorías, desde dispositivos tecnológicos hasta productos de cuidado personal y opciones de entretenimiento.

Uno de los productos que podrán recibir las estrellas es el RingConn Gen 3 Premium Titanium Smart Ring, un anillo inteligente diseñado para realizar un seguimiento relacionado con la actividad y el descanso.

La propuesta también incorpora productos enfocados en la alimentación con dulces de marcas como Amos Sweets, que incluyó sus caramelos Peelerz y con los TastySounds, unos dulces cuyo diseño está inspirado en instrumentos musicales.

También se incorpora la marca Glymate, suplementos alimenticios que utilizan tecnología de regeneración celular. Se incluyen además dispositivos de Ironwall by Incogni, que ofrece servicios destinados a proteger información personal y ayudar a eliminar datos de internet.

La experiencia también tendrá un componente relacionado con los aromas con La Proue, la cual participa con fragancias inspiradas en paisajes costeros, e HydroJug, que ofrece vasos térmicos Traveler Tumblers, personalizados mediante grabado.

Por supuesto que la Giving Suite incluye productos de belleza como Ongredients, marca de cosmética coreana con productos formulados a partir de ingredientes orgánicos y de origen vegano.

Por otro lado, PETA y Save the Duck participan conjuntamente con prendas de abrigo elaboradas sin materiales de origen animal, incorporando así una alternativa dentro de la selección de moda de la Giving Suite.

Otro de los artículos incluidos es Brick, un dispositivo creado para ayudar a limitar el tiempo de uso de las pantallas. La bolsa también incluirá un paquete de tres cremas para manos de Havyn, correspondientes a distintas fragancias de su línea Comforting Collagen Hand Cream.

La Giving Suite no solo servirá para entregar obsequios a las estrellas. Algunos artículos firmados que forman parte de la selección serán subastados posteriormente a través de Charitybuzz, con el objetivo de beneficiar a la fundación.

Los regalos serán distribuidos durante los dos días de ensayos previos a la ceremonia, correspondientes al sábado y domingo, y también durante la transmisión del lunes 14 de septiembre.

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