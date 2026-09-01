“No pierdo la esperanza”: hispano deportado a África sueña con reunirse con su familia en EE.UU.

Carlos Sánchez Villa, un migrante venezolano que formó parte del primer grupo de personas deportadas por la administración de Donald Trump a Liberia, África, aseguró que ahora busca ser admitido en un tercer país, mientras permanece separado de su esposa e hijos en Estados Unidos.

Contó desde un hotel en Liberia cómo enfrenta su nueva realidad después de ser enviado a ese país bajo un controvertido acuerdo entre Estados Unidos y Liberia que contempla la recepción de hasta 1,200 migrantes durante un año, incluidos ciudadanos de países de América Latina y el Caribe.

El venezolano aseguró que, hasta ahora, las autoridades y la población local lo han recibido de manera adecuada y que se encuentra alojado en un hotel que calificó como confortable.

La Organización Internacional para las Migraciones también les brinda asistencia, principalmente con información y orientación. Sánchez explicó a Noticias Telemundo que puede salir del hotel, aunque se les ha recomendado hacerlo acompañados porque desconocen la ciudad y el entorno.

“Sí podemos salir, lo único es que nos han dicho que tenemos que salir acompañados, ya que no conocemos el lugar, no conocemos la ciudad”, explicó durante la entrevista.

No puede regresar a Venezuela

Sánchez explicó que su situación migratoria es compleja porque tampoco puede ser enviado de regreso a Venezuela. Relató a la cadena de noticias obtuvo un beneficio migratorio conocido como withholding of removal, que impide su deportación al país del que teme persecución mientras las circunstancias que originaron esa protección no cambien.

El venezolano aseguró que pertenece a una familia opositora al régimen de su país, razón por la que considera que regresar a Venezuela representa un riesgo.

“Gané un beneficio, se llama withholding of removal, que dice que no puedo ser deportado a mi país hasta que la situación en mi país se arregle”, explicó.

“Quiero abrazar a mis hijos”

Sánchez permaneció cinco años en Estados Unidos y contaba con Estatus de Protección Temporal. Su esposa y sus hijos continúan en Texas, mientras él intenta encontrar una alternativa para establecerse en otro país.

Entre sus posibilidades contempla Europa, aunque mantiene la esperanza de poder regresar eventualmente a Estados Unidos y reencontrarse con su familia.

El hombre contó que sus familiares están “asustados, nerviosos, ansiosos” por su situación en Liberia y reconoció sentirse especialmente vulnerable después de haber pasado siete meses detenido antes de ser deportado.

“Estoy demasiado ansioso. Quiero abrazar a mis hijos, a mi esposa”, dijo.

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