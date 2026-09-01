Stan Wawrinka, campeón del US Open 2016 y último exponente del revés a una mano, se retira tras caer en Nueva York

El último gran exponente del revés a una mano tras el retiro de Roger Federer dice adiós. Stan Wawrinka terminó el pasado lunes su carrera a los 41 años luego de caer ante Matteo Berrettini con parciales 7-6 (4), 7-6 (3), 6-0 en el US Open.

El suizo recibió una invitación (wild card) para el torneo en lo que, según ha dicho, será su última temporada antes de retirarse.

One last time for Stan the Man ? pic.twitter.com/SmGbxZiWPJ — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026

El duelo tuvo por momentos ‘flashbacks’ de aquella batalla que ambos habían jugado en Wimbledon y donde Berrettini también se impuso en sets ajustados que se terminaron definiendo en el tie-break.

Esta vez, sin embargo, el quiebre que abrió el tercer set. Pese a que Wawrinka había salvado un punto delicado gracias a la revisión en video, Berrettini aceleró y el partido se le fue escapando al veterano. Esta vez no pudo frenar la caída.

“Seguro que lo voy a extrañar. Lo voy a extrañar muchísimo. Amo este deporte”, dijo Wawrinka antes de ser homenajeado en la cancha por directivos de la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

La participación 18 de Wawrinka en el US Open no iba a ocurrir y su homenaje tampoco. Se terminó dando en medio del azar. ¿La razón? La USTA otorgó su último wild card del cuadro masculino de individuales al estadounidense Patrick Kypson, quien ocupa el puesto 115 del ranking.

Wawrinka ya había viajado a Nueva York, pero ante este escenario volvió a su natal Suiza el pasado lunes. Un infortunio le cambió el destino.

Kypson se retiró por una lesión, y Wawrinka se enteró el pasado miércoles de que la invitación sería para él, por lo que volvió a Nueva York, una ciudad que, según comentó, aprendió a amar.

“Encontré la manera de jugar mi mejor tenis aquí”, señaló. Wawrinka llegó a ser el número 3 del mundo y también se coronó en el Abierto de Australia y el Roland Garros.

El suizo ganó el último de sus tres títulos de Grand Slam en Flushing Meadows, cuando venció a Novak Djokovic en la final hace 10 años.

Entre 2014 y 2016 firmó su mejor momento en el tenis. Derrotó a Nadal en Australia 2014, a Djokovic en Roland Garros 2015 y nuevamente al serbio en el US Open 2016.

Además, ganó 16 títulos ATP, incluido el Masters 1000 de Montecarlo en 2014, y fue pieza clave en la Copa Davis que Suiza levantó en 2014. Su carrera también estuvo marcada por lesiones. Operaciones en ambas rodillas y en el pie que frenaron su continuidad.

Junto a Federer, fue el mejor representante de su país y el último gran exponente del revés a una mano.



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