Tsitsipas sacude el US Open confesando que sabía del consumo de cocaína de Kyrgios: “Me sorprende que haya salido tan tarde”

El US Open está dejando emociones por doquier, pero también algunas controversias como la de Stefanos Tsitsipas. Tras remontar a Arthur Fils en su debut en el US Open (4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4), confesó en rueda de prensa que conocía sobre el consumo de cocaína de Nick Kyrgios antes de que se hiciera público.

Al tenista griego le preguntaron por el positivo por cocaína de Nick Kyrgios en el ATP Mallorca del pasado mes de junio y por el cual fue sancionado recientemente.

Tsitsipas no se guardó nada y confesó que tenía conocimiento del consumo de su compatriota desde hace mucho tiempo y antes de que se hiciera público.

“No sé qué decirles. Quiero serles completamente honesto: ya lo sabía antes del anuncio. Lo sabía personalmente. “¿Qué puedo decirles entonces? Simplemente les diré la verdad”, inició.

“El positivo de Kyrgios lo sabía antes de que se hiciera ningún anuncio, y cuando lo vi en las redes sociales, pensé: ‘Ahí lo tienen’. Para ser sincero, hasta cierto punto me lo esperaba”, añadió.

Stefanos Tsitsipas says he was not surprised by Nick Kyrgios’ suspension for cocaine? he’s just surprised it came so late



“I don’t know what to tell you. To be entirely honest with you I knew about this before the announcement. I’ll just tell you the truth. I knew about all? pic.twitter.com/ZlMLHvjKUQ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026

La respuesta de Stefanos pudo haberse quedado solo en el reconocimiento de estar al tanto sobre un hecho no público hasta hace poco. Sin embargo, fue más allá y se extendió, asegurando que era un secreto a voces dentro del circuito.

“Sabía que estas cosas sucedían fuera de las pistas de tenis. Puedo asegurarlo. No voy a intentar encubrir a alguien de quien sé la verdad. Me considero una persona que trata bien a todos, pero estos eran comportamientos de los que oí hablar personalmente en el circuito, y escuché a otras personas en el mismo entorno decirme cosas similares”, confesó.

Por eso, incluso a él le sorprende que el caso haya salido a la luz tan tarde. “Cuando lo vi, pensé: ‘para ser honestos, era bastante previsible’. Lo que realmente me sorprende es que haya ocurrido tan tarde”.

A mediados de agosto, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) informó que Kyrgios fue suspendido provisionalmente.

El tenista australiano entregó una muestra durante el Abierto de Mallorca el 22 de junio, en la que posteriormente se detectó benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína.

La cocaína está clasificada como estimulante y sustancia de abuso en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje.

Kyrgios, que perdió en primera ronda del Abierto de Mallorca con Adam Walton, confirmó la información a través de su perfil en Instagram.

En las stories de la plataforma, el tenista compartió un comunicado improvisado en el que reconoce que cometió un error y asume la responsabilidad por sus actos.

“Recientemente di positivo por cocaína en un control antidopaje en Mallorca. Cometí un error grave y asumo toda la responsabilidad por ello”, confesó.

En este sentido y como consecuencia de la sanción, Kyrgios anunció que se alejaría de las redes sociales y de la vida pública durante los próximos 28 días para centrarse en su recuperación.



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