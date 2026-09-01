Tormenta tropical Edouard se fortalece y amenaza con convertirse en huracán antes de tocar tierra en Texas

La tormenta tropical Edouard avanzaba este martes hacia la costa del Golfo de México mientras ganaba fuerza y aumentaba la posibilidad de convertirse en huracán antes de tocar tierra en Texas. El sistema ya dejaba lluvias en sectores de este estado y de Louisiana y mantenía en alerta a las comunidades cercanas a la frontera entre ambos estados.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) situó el centro de Edouard a unos 50 kilómetros al sureste de Port Arthur, Texas, una ciudad costera próxima a Louisiana. Los meteorólogos pronosticaron que el sistema llegaría a tierra más tarde este martes, aunque posteriormente perdería fuerza con rapidez.

El mayor peligro, sin embargo, no estaría necesariamente en los vientos. La lluvia y las inundaciones representan una amenaza significativa para zonas bajas y urbanas, especialmente allí donde las precipitaciones se acumulen en poco tiempo.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones

El pronóstico del NHC contempla entre 8 y 15 centímetros de lluvia a lo largo de la costa y hacia el este-centro de Texas. En algunos puntos, los acumulados podrían alcanzar hasta 23 centímetros, una cantidad capaz de generar inundaciones repentinas y complicar el tránsito.

El suroeste de Louisiana también recibiría precipitaciones, aunque en cantidades menores. Aun así, la combinación de lluvia persistente, drenajes saturados y terrenos vulnerables podría provocar problemas localizados.

La costa tampoco quedaría al margen. El NHC advirtió sobre una posible marejada ciclónica de entre 0,9 y 1,5 metros en un tramo cercano a la frontera entre Texas y Louisiana. El aumento del nivel del agua podría agravar las inundaciones en comunidades costeras.

En Texas, las autoridades ya habían activado medidas preventivas. El gobernador Greg Abbott señaló que las inundaciones constituían una de las principales preocupaciones ante el avance de la tormenta.

Orlando Alanis, de la División de Manejo de Emergencias de Texas, describió el fenómeno como la primera gran tormenta de la temporada y aseguró que el estado estaba preparado para enfrentar sus efectos.

Los equipos estatales también realizaron labores preventivas antes de la llegada del sistema. Entre ellas estuvo la retirada de vegetación seca que podría incendiarse tras el impacto de un rayo y favorecer la propagación rápida del fuego.

El Pacífico también concentra actividad

Mientras Edouard se aproximaba a Texas, el océano Pacífico mostraba un panorama especialmente activo. El huracán Lowell se encontraba el martes a unos 925 kilómetros al sureste de Hilo, Hawaii, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora.

Los meteorólogos anticiparon que el oleaje generado por Lowell comenzaría a afectar algunas zonas de Hawaii desde el miércoles. Aunque el sistema permanecía lejos de las islas, su evolución era seguida de cerca.

En aguas frente al suroeste de México también se formó la tormenta tropical Marie. El sistema se ubicaba a unos 643 kilómetros al suroeste de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros por hora.

Marie avanzaba hacia el noroeste y se fortalecía gradualmente. El pronóstico apuntaba a que podría convertirse en huracán durante la noche del miércoles, aunque por el momento no representaba una amenaza directa para tierra.

Más al oeste, Karina había alcanzado fuerza de huracán el domingo y el lunes llegó a convertirse en un poderoso sistema de categoría 4. Con vientos de hasta 222 kilómetros por hora, se encontraba muy lejos de las costas y los expertos anticipaban un debilitamiento progresivo.

A esta actividad se sumaban los remanentes de la tormenta tropical Dolly, que producían lluvias y tormentas eléctricas en partes de Haití, República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos y Bahamas.

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