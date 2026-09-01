NY ofrece formación profesional gratis y certificados de Google: cómo inscribirse

Los residentes de Nueva York que buscan mejorar sus posibilidades laborales tienen una nueva oportunidad de capacitación gratuita, aunque en este caso existe una condición geográfica importante: el programa está dirigido exclusivamente a quienes viven en Brooklyn.

Brooklyn Public Library (BPL) mantiene abiertas las solicitudes para la cohorte de otoño de LevelUP: Workforce Advancement Program, una iniciativa gratuita destinada a desarrollar habilidades técnicas y profesionales que puedan ayudar a conseguir empleo, cambiar de carrera o avanzar dentro del mercado laboral.

Para este otoño, LevelUP se concentrará en Project Management & Leadership Development, es decir, gestión de proyectos y desarrollo de liderazgo. El programa tendrá una duración de 10 semanas y los participantes podrán obtener un Google Career Certificate, además de trabajar con profesionales de diferentes industrias y participar en proyectos prácticos.

Qué ofrece la capacitación gratuita de Nueva York

LevelUP es un programa de desarrollo laboral de Brooklyn Public Library que busca combinar conocimientos técnicos con herramientas directamente relacionadas con la búsqueda y el crecimiento profesional.

Entre los beneficios anunciados por BPL se encuentran:

Talleres de preparación profesional y desarrollo de carrera.

Certificados profesionales mediante la iniciativa Grow with Google.

Acceso a mentores.

Contacto con profesionales de distintas industrias.

Asistencia para la búsqueda de empleo.

Desarrollo de habilidades de liderazgo.

Participación en proyectos prácticos.

La capacitación de otoño se realizará en formato híbrido, con sesiones presenciales y virtuales durante la noche dos veces por semana, según la biblioteca.

El programa se enfoca en gestión de proyectos y liderazgo

La cohorte de otoño de 2026 tiene como eje la gestión de proyectos, una habilidad utilizada en empresas de tecnología, finanzas, salud, construcción, marketing y muchas otras industrias.

Brooklyn Public Library señala que los participantes desarrollarán tanto competencias técnicas como habilidades relacionadas con el liderazgo y el trabajo dentro de organizaciones.

Google explica que su certificado de Project Management aborda, entre otros contenidos, la planificación de tiempos y presupuestos, gestión de riesgos, relación con las partes involucradas en un proyecto, métodos Agile y Scrum, liderazgo de equipos y utilización de inteligencia artificial para mejorar la productividad.

El certificado de Google está pensado además para personas que comienzan en el sector: la compañía señala que no se requiere experiencia previa ni un título universitario para realizar su capacitación básica de gestión de proyectos.

Quiénes pueden inscribirse gratis

No todos los residentes de Nueva York pueden participar en esta convocatoria. Para postularse a LevelUP se deben cumplir varios requisitos:

Tener 18 años o más.

Vivir en Brooklyn y proporcionar una dirección del borough.

Tener una tarjeta vigente de Brooklyn Public Library.

Poder comprometerse a completar las 10 semanas de capacitación.

Presentar un currículum como parte de la solicitud.

No haber participado anteriormente en LevelUP.

El programa está dirigido particularmente a personas pertenecientes a comunidades históricamente desatendidas o que hayan enfrentado barreras para avanzar profesionalmente.

Brooklyn Community Board 4 menciona entre los grupos contemplados a mujeres, personas de color, inmigrantes, personas de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidades, entre otros residentes que hayan encontrado obstáculos para progresar laboralmente.

¿Cuánto cuesta obtener el certificado de Google?

LevelUP es gratuito para quienes son aceptados en el programa y Brooklyn Public Library incluye entre sus prestaciones el acceso a certificados profesionales mediante Grow with Google.

Esto supone un beneficio adicional frente a realizar por cuenta propia una certificación de Google.

Por ejemplo, Google señala que el Project Management Certificate cuesta normalmente $49 dólares mensuales en Estados Unidos y Canadá, después de un período inicial de prueba de siete días. La compañía estima que muchos estudiantes lo completan en un período de entre tres y seis meses.

La oportunidad de BPL, por lo tanto, combina la capacitación profesional con mentoría, desarrollo laboral y el acceso al certificado dentro de un programa que la biblioteca ofrece sin costo.

Qué se aprende con el certificado de Google

El certificado de gestión de proyectos está orientado a preparar a una persona para puestos de nivel inicial relacionados con la organización y ejecución de proyectos.

Entre los temas que Google incluye se encuentran:

Elaboración de presupuestos y estimación de tiempos.

Organización y desarrollo de reuniones.

Gestión de diferentes participantes de un proyecto.

Identificación y administración de riesgos.

Metodologías Agile y Scrum.

Dinámica y liderazgo de equipos.

Herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión de proyectos.

Google menciona como posibles puestos relacionados project manager, project coordinator, project assistant, program manager, Scrum master y project analyst, entre otros. Completar el certificado, sin embargo, no garantiza conseguir un empleo.

Cómo inscribirse al programa gratuito en Brooklyn

Las solicitudes se realizan por Internet. La Ciudad de Nueva York incorporó la convocatoria al portal oficial Jobs NYC, desde donde se puede acceder al formulario de inscripción de Brooklyn Public Library.

Solicitar un lugar en LevelUP

Al completar la solicitud será necesario proporcionar información personal y laboral y adjuntar un currículum, que LevelUP utiliza para evaluar la experiencia y las habilidades del candidato.

La inscripción no significa automáticamente que una persona haya obtenido un lugar en la cohorte, ya que el programa debe revisar las solicitudes y determinar quiénes cumplen con sus criterios.

Hasta cuándo hay tiempo para aplicar

El plazo es uno de los datos más importantes para los interesados. Las solicitudes para la cohorte de otoño permanecerán abiertas hasta el martes 15 de septiembre de 2026 a las 11:59 p.m., hora del Este.

Quienes tengan preguntas adicionales pueden comunicarse directamente con el programa a través del correo levelup@bklynlibrary.org.

La convocatoria representa así una oportunidad poco habitual para residentes elegibles de Brooklyn: 10 semanas de formación profesional, desarrollo de liderazgo, apoyo para buscar empleo y acceso a una certificación de Google sin tener que pagar por el programa.

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