Cómo trabajar en Disney: puestos vacantes y cuánto pagan en 2026

Trabajar en Walt Disney World no significa necesariamente interpretar a un personaje o atender visitantes dentro de los parques. La compañía mantiene abiertas actualmente numerosas vacantes en Florida para áreas como logística, mantenimiento, electricidad, jardinería, entretenimiento y control de plagas.

Las oportunidades aparecen principalmente en Orlando y Lake Buena Vista, donde se encuentra el complejo de Walt Disney World Resort.

Entre las posiciones actualmente publicadas por Disney hay empleos que pagan desde $21 por hora hasta $29.59 por hora, dependiendo de la experiencia y especialización requerida.

Qué puestos de trabajo tiene Disney disponibles y cuánto pagan

Algunas de las vacantes que permanecen publicadas en Disney Careers son:

Encargado de materiales (Material Attendant): $21 por hora

Trabajador de suministro y distribución, temporal: $21 por hora

Técnico de entretenimiento y escenarios: $23 por hora

Especialista en cosmetología: $24 por hora

Operador de control de plagas: $25.24 por hora

Podador de árboles/arborista: $27.08 por hora

Mecánico de mantenimiento de vehículos: $28.45 por hora

Mecánico electricista: $29.59 por hora

Los salarios corresponden a las cifras publicadas por Disney para cada puesto en Florida y pueden cambiar cuando las ofertas sean renovadas o reemplazadas.

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Puestos de almacén desde $21 por hora

Una de las vacantes más recientes es Material Attendant, publicada el 27 de agosto. El empleado se ocupa de recibir, almacenar y controlar piezas, herramientas y equipos, además de manejar inventarios y cargar o descargar materiales.

Disney ofrece $21 por hora y pide experiencia previa en almacenes o inventarios, licencia de conducir válida de Florida y capacidad para levantar hasta 50 libras.

También está abierta una posición temporal de Supply and Distribution Worker, igualmente por $21 por hora.

El trabajo incluye recibir y almacenar productos destinados a las tiendas de los parques y preparar pedidos para restaurantes. La contratación estacional está garantizada durante 180 días y puede derivar posteriormente en una posición de tiempo parcial, según la oferta.

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Disney busca electricistas y paga $29.59 por hora

Entre los puestos mejor pagados de las vacantes operativas actuales aparece Area Mechanic – Electrician. Disney ofrece $29.59 por hora para trabajar en los sistemas eléctricos de parques, hoteles y otras instalaciones de Walt Disney World.

La posición exige al menos cuatro años de experiencia en electricidad y conocimientos de sistemas de distribución eléctrica, motores, controles, iluminación y lectura de planos.

Una jornada de 40 horas semanales a esa tarifa equivaldría a unos $61,500 anuales antes de impuestos, aunque el ingreso efectivo dependerá de las horas y condiciones de contratación.

Mecánicos de vehículos: $28.45 por hora

Disney también busca técnicos para mantener su amplia flota de vehículos. La posición de Transportation Maintenance Mechanic ofrece $28.45 por hora y requiere experiencia en mantenimiento de vehículos y camiones, además de determinadas licencias y certificaciones.

A 40 horas semanales, esa tarifa equivaldría aproximadamente a $59,200 al año antes de impuestos.

Trabajo con árboles y jardines por más de $27 la hora

Otra vacante particularmente llamativa es la de Tree Trimmer/Arborist. El empleado se encarga de cuidar y podar los árboles que forman parte de los paisajes visibles para los visitantes de Walt Disney World.

El salario publicado es de $27.08 por hora. Disney requiere al menos tres años de experiencia en horticultura o agricultura y conocimientos específicos de arboricultura. El puesto corresponde al tercer turno.

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Disney también contrata personal para controlar plagas y animales

Walt Disney World mantiene abierta una vacante de Pest Control Operator, con una tarifa de $25.24 por hora. El trabajo no se limita a insectos: entre las responsabilidades aparecen el control de roedores, mosquitos y termitas y, cuando sea necesario, la captura de animales como serpientes, mapaches y caimanes.

La compañía solicita experiencia profesional en control de plagas o formación universitaria relacionada, además de una licencia de conducir válida de Florida.

También hay trabajo detrás de los espectáculos de Disney

Quienes tienen experiencia en espectáculos pueden postularse para Entertainment Stage Technician, disponible tanto a tiempo completo como parcial y con un salario publicado de $23 por hora.

Estos empleados trabajan con iluminación, audio, video, utilería, sistemas automatizados, rigging y hasta pirotecnia utilizada en espectáculos nocturnos.

Disney también busca especialistas en cosmetología para crear y mantener pelucas, maquillaje y elementos utilizados por personajes y artistas. Ese puesto paga $24 por hora y requiere licencia de cosmetología de Florida y experiencia trabajando con pelucas sintéticas o de cabello humano.

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Las pasantías de Disney pueden pagar hasta $36 por hora

Para estudiantes universitarios hay además oportunidades con salarios superiores a algunos puestos regulares. Disney publicó esta semana varias pasantías para primavera de 2027 en Walt Disney World e Imagineering.

Las posiciones de ingeniería de Walt Disney World ofrecen actualmente:

$31 por hora para estudiantes universitarios de grado.

$36 por hora para estudiantes de posgrado.

Una pasantía de Procurement Services paga $23 por hora para estudiantes de grado y $30.40 para estudiantes de posgrado.

Para estas oportunidades Disney exige, entre otras condiciones, tener al menos 18 años, estar estudiando en una institución acreditada o participando en determinados programas de Disney y contar con autorización de trabajo sin restricciones en Estados Unidos.

Cómo solicitar trabajo en Walt Disney World

Las solicitudes se realizan directamente a través de Disney Careers. El candidato puede buscar por ubicación —Orlando o Lake Buena Vista—, seleccionar Walt Disney World Resort y filtrar por área profesional.

Cada oferta detalla el salario cuando corresponde, requisitos de experiencia, horarios y documentación necesaria. Una vez seleccionada la posición, hay que ingresar en Apply Now, completar todas las páginas de la solicitud y enviarla desde el propio portal de Disney.

Las vacantes pueden cerrarse cuando Disney reúne suficientes candidatos, por lo que es conveniente verificar que la oferta continúe activa antes de comenzar el proceso.

Disney también señala que determinadas posiciones pueden incluir beneficios médicos o financieros, descuentos para empleados y acceso a programas educativos como Disney Aspire, aunque los beneficios concretos dependen del puesto y del tipo de contratación.

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