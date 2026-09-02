Armando “Hormiga” González se estrena como goleador con el Olympiacos en la Copa de Grecia

El delantero mexicano Armando ‘Hormiga’ González firmó su primer tanto en el fútbol europeo al anotar en la victoria del Olympiacos frente al AEL, durante el compromiso correspondiente a la Copa de Grecia.

En lo que significó su primera titularidad con el conjunto helénico, el atacante de 23 años aprovechó la oportunidad tras un inicio dubitativo en su debut oficial.

Al minuto 34 del encuentro, González conectó un certero remate de cabeza dentro del área chica para batir al guardameta rival y estrenar su casillero goleador en territorio heleno. Tras la anotación, el futbolista celebró realizando el emblemático gesto del “Kamehameha” inspirado en la serie animada Dragon Ball Z.

El traspaso de la ‘Hormiga’ al balompié griego se concretó en el reciente mercado tras una destacada venta realizada por las Chivas de Guadalajara, sumada a su presencia en la lista del seleccionado mexicano durante la Copa del Mundo.

Con este primer festejo, el canterano tapatío busca consolidarse en el esquema del Olympiacos y mantener la continuidad en las convocatorias de la Selección Mexicana bajo la dirección técnica de Rafael Márquez.

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